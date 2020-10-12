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    遭中國拘捕近2年與世隔絕 加國前外交官竟不知武肺大流行

    遭中國當局任意拘捕，在與外界隔絕近2年的情況下，加拿大前外交官康明凱甚至不知道武漢肺炎在全球大流行。（路透）

    遭中國當局任意拘捕，在與外界隔絕近2年的情況下，加拿大前外交官康明凱甚至不知道武漢肺炎在全球大流行。（路透）

    2020/10/12 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國當局批准加拿大政府以網路視訊的方式分別對2名遭中國拘捕的商人史佩弗（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）等2名加拿大公民，在與外界隔絕的情況下康明凱甚至不知道武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球大流行。

    加拿大在2018年應美國的引渡請求，在溫哥華逮捕了華為公主、華為財務長孟晚舟，9天後中國疑似報復，逮捕了加拿大商人史佩弗和前外交官康明凱，並在今年6月以間諜罪名起訴兩人，中加關係也因此降至冰點。

    綜合外媒報導，加拿大外交部表示，加國駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）已獲得中國准許，分別在9日、10日以網路視訊的方式探望了被中國關押的加拿大公民商人史佩弗和前外交官康明凱，強調加國政府仍對中國自2018年12月對這2位加國公民的「任意拘留」十分關切，也持續呼籲中國政府立刻將兩人釋放。

    康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）表示，在經過數月的「極端孤立」，對於麥可（康明凱）獲得外界和他家人的消息讓他感到相當欣慰，還透露在長期監禁下，康明凱仍不改幽默本色，妻子表示對於他堅不可摧的精神、決心感到相當自豪。

    康明凱甚至甚至不知道武漢肺炎全球大流行的消息，他相當震驚疫情的蔓延，稱這聽起來好像是喪屍片的劇情。

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