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    嚇人！外太空神秘物體不是小行星 可能是54年前的火箭回來了...

    最近發現且命名為2020 SO的小行星，也許並不是小行星，有可能是54年前發射的半人馬座火箭回來了。圖為1966年發射的半人馬座火箭。（美聯社）

    最近發現且命名為2020 SO的小行星，也許並不是小行星，有可能是54年前發射的半人馬座火箭回來了。圖為1966年發射的半人馬座火箭。（美聯社）

    2020/10/12 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人了！美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空專家透露，最近發現且命名為2020 SO的小行星，也許並不是小行星，有可能是54年前發射的半人馬座火箭回來了。

    據《美聯社》報導，NASA首席小行星專家喬達斯（Paul Chodas）表示，1966年，半人馬座運載火箭成功將測量員2號探測器送上月球，但測量員2號在登月途中因校正錯誤而撞毀，半人馬座火箭則依照預定計畫掠過月球後繞著太陽公轉並消失。

    然而，現在它似乎回來了。夏威夷望遠鏡上個月在搜索潛在的末日隕石時，發現了1個神秘物體，該物體立刻被登記在國際天文學聯合會的小行星列表。不過，讓天文學家注意的是，它圍繞太陽的近圓形軌道和地球的軌道非常相似，一般來講小行星不會有這種狀況。

    同時，神秘物體也和地球處於同一平面，沒有朝上或朝下傾斜，而小行星通常會出現不同的移動角度。另外，神秘物體以時速2400公里的速度接近地球，以小行星的標準來看速度比較慢。

    根據亮度來看，科學家更算出詭異天體的長度在8公尺左右，和半人馬座運載火箭約10公尺的長度很接近。隨著它越來越靠近，天文學家應該能夠更好地繪製軌道，如果它真的是用完的火箭──本質上來說就是個大型的空金屬罐，移動方式肯定和小行星這種大型岩石不一樣。

    假如2020 SO確實是半人馬座火箭，那麼不用擔心它襲擊地球，因為一靠近後它就會被地球引力給牽引，像衛星一樣繞著地球轉。

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