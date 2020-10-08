川普確診》危機擴大？ 官方文件曝光：白宮已34人染疫

美國總統川普確診武漢肺炎後，已於5日出院返回白宮。（法新社資料照；本報合成）

2020/10/08 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）震驚國際，除了川普染疫，白宮「核心圈」人士也相繼傳出確診消息，但白宮已表示不會公開染疫人數。對此，有美媒取得美國政府內部文件，顯示目前已有「34名白宮員工及其他接觸者」染疫，疫情恐持續擴大。

確診武漢肺炎的川普，自5日出院返回白宮後就沒有公開露面，白宮醫師康利（Sean Conley）7日稱川普已超過24小時無症狀；白宮發言人也宣布，川普出院後首次重回橢圓形辦公室（Oval Office）辦公工作。

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美國廣播公司《ABC》 則取得美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）內部資料，這份日期標示為7日的內部文件顯示，白宮內部目前有34名工作人員和其他接觸者遭到感染，但先前媒體掌握的白宮群組染疫人數僅有24人，因此FEMA這份備忘錄顯示，白宮疫情危機還在持續擴大。

報導指出，目前尚不清楚「其他接觸者」的詳細人數與身分；白宮戰略溝通部主任法拉赫（Alyssa Farah）則透露，白宮正在「採取預防措施」遏制疫情蔓延，仍在白宮西翼工作的人「感覺很舒服」。

《彭博》也引述4名知情人士表示，川普9月26日在白宮玫瑰園提名大法官人選巴瑞特（Amy Coney Barrett）前，白宮高級安全官員貝里（Crede Bailey）就已經感染武漢肺炎，這項活動過後，白宮就出現數十人感染武漢肺炎的消息。

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美國總統川普確診武漢肺炎後，已於5日出院返回白宮。（法新社資料照）

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