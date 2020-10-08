北韓駐義代大使投奔南韓 父被爆是金正恩親信「恐已遭牽連」

日前南韓官方證實，失蹤已久的前北韓駐義大利代理大使趙成吉與妻子在去年7月已投奔南韓，有南韓媒體爆料，趙成吉其父就是北韓高官、金正恩親信趙延俊（見圖），懷疑可能已經遭到清算。（路透）

2020/10/08 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前南韓官方證實，失蹤已久的前北韓駐義大利代理大使趙成吉與妻子在去年7月已投奔南韓，但由於怕因此牽連留在北韓的家人而一直不敢聲張，有南韓媒體爆料，趙成吉其父就是北韓高官、金正恩親信的趙延俊，由於趙延俊在去年底就銷聲匿跡，懷疑他如果不是年老退休，就是因此被牽連。

根據韓媒《中央日報》 報導，趙成吉逃奔到南韓後，也是繼1997年前北韓勞動黨書記黃長燁以來，投奔南韓的北韓最高層官員，而報導更引述北韓消息人士的說法指出，趙成吉的父親就是金正恩的親信、金氏王朝重臣，今年高齡83歲的趙延俊。

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趙延俊過去被視為肅清張成澤的關鍵人物，曾任北韓勞動黨中央組織指導部第一副部長、勞動黨中央委員會紀檢委員會委員長，其中，紀檢委員會委員長因為掌管黨內紀律問題，握有黨員、幹部的生殺大權，高層脫北者稱黨內幹部都視之為「死神」一般的存在，「結果自己的兒子卻成為脫北者」。

去年北韓召開最高人民會議第14屆2次會議時，趙延俊的位子仍在主席台上，顯見他在北韓的地位，消息人士更透露「趙延俊去年還是朝鮮政治局候補委員，在北韓的權力地位可以排在前30名」；然而北韓勞動黨在去年12月舉行第七屆中央委員會第5次全體會議（五中全會）時，紀檢委員會委員長不僅已換人，政治局候補委員名單也沒有他的名字，也從此消失在北韓媒體的報導中。

報導分析，可能是趙成吉在失蹤期間，趙延俊還尚未被追究責任，直到北韓當局確定趙成吉夫婦已抵達南韓後，他才因此被牽連，「因為經常有北韓外交官或經貿人士藉機脫北，但只要不投靠南韓，通常不會特別追究」；不過由於北韓目前正在進行新舊世代權力交接，也不排除趙延俊是屆齡退休。

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