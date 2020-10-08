武漢肺炎》中國疫苗內銷、出口價差逾30倍 網痛斥「賣國」

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，各國致力開發疫苗試。示意圖。（法新社）

2020/10/08 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，中國致力開發疫苗，試圖提升國際地位，不過卻遭到自家網民發現，疫苗出口、內銷價格價差超過30倍，對此，網民也不滿大罵疫苗公司「賣國」。

綜合媒體報導，上月底中國與巴西簽訂新合約的內容，爆出國外疫苗訂價2劑僅4美元（約新台幣115元），然而中媒更早前的報導則提到，中國疫苗已經準備在12月底上市，2劑定價折合新台幣約4200元，也有報導指2劑定價為600元人民幣（約新台幣2500元），無論哪種價格，出口、內銷價差皆達數十倍。

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此外，中媒鳯凰網日前更報導，中國科興生技與巴西簽約，購買4600萬劑疫苗，實際上每劑甚至不到2美元。不久後，該篇報導就被刪除，但內容截圖已被中國網民在微博流傳。不少網民痛罵「賣國」、「中國15億人，疫苗供不應求，這公司竟然低價倒賣給巴西」。

對於疫苗價格引發爭議，中國外交部發言人日前否認說，若中國成功研發疫苗，將以合理價格提供世界。他並指，目前各國疫苗還在研發中，如何定價還有很大的不確定性，不過中國會以公平合理價格提供全球，並優先提供，甚至捐贈、無償援助發展中國家。

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