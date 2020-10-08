普廷談美國總統大選 稱美兩黨限制俄國發展

俄羅斯總統普廷在7日談論美國總統大選，否認介入大選，並提到美國兩黨有共識限制俄羅斯發展。（美聯社）

2020/10/08 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）7日生日當天接受媒體採訪，首次就美國大選議題發表評論，普廷再次否認俄國政府介入大選，並提到美國兩黨都在牽制俄羅斯，限制俄國發展。

綜合外媒報導，從莫斯科併吞烏克蘭克里米亞，到2016年大選的「通俄門」，美俄關係持續緊繃，微軟上（9）月揭露，俄羅斯軍事情報機構曾入侵多達200個組織的電腦系統。美國情報官員認為，俄羅斯正在採取各種行動詆毀拜登，協助川普競選連任，普廷則再次否認干預大選。

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普廷指出，莫斯科與華盛頓近年積極推動雙邊關係協議，但顯然美國兩黨有共識要阻止俄羅斯國家發展。被問及支持哪名候選人時，普廷表示，現任美國總統川普多次贊成美俄建立關係，但對俄羅斯的多種限制和制裁都是在川普政府領導下進行的。

民主黨總統候選人拜登日前在辯論會稱川普是「普廷的小狗」，普廷也回應表示，相關言論是對俄羅斯的讚美，談論俄國龐大的影響和力量，提高俄國聲望。

民主黨的拜登在競選活動中多次批評俄羅斯，普廷則表示，拜登自擔任副總統時期就曾多次發表「尖銳的反俄言論」，對此俄羅斯深感遺憾，「但也已經習慣了」。隨後普廷也稱讚拜登有意延長將在2月到期的《新削減戰略武器條約》（New START），俄國外交官曾表示，針對這項議題要和川普政府達成協議的機率微乎其微。

普廷最後也提到，無論美國總統大選由哪位候選人勝出，俄羅斯願意和美國公民所信任的總統合作，無論美國人民選誰，俄羅斯已準備好與未來的美國總統合作。

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