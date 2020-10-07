吉爾吉斯爭議大選無解 至少3個「臨時政府」稱接管政權

吉爾吉斯爭議的國會大選被全國選舉委員會宣布無效，總理與國會議長也辭職下台，但仍持續混亂，還出現至少3個聲稱是臨時政府的組織試圖在權力真空期奪權。（美聯社）

2020/10/08 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）4日舉行國會大選，卻爆出賄選、舞弊等醜聞，引發大規模示威抗爭，已造成1人死亡、近700人受傷，包括國會大樓、總統官邸等政府機構都被示威民眾攻入，爭議的國會大選最終被全國選舉委員會宣布無效，總理與國會議長也辭職下台，政府瀕臨垮台；目前吉爾吉斯仍持續混亂，還出現至少3個聲稱是臨時政府的組織試圖在權力真空期奪權，有專家擔心若局勢持續失控，可能導致內戰爆發。

根據《路透社》報導，由於飽受賄選、舞弊的國會大選被宣告無效，吉爾吉斯總理波羅諾夫（Kubatbek Boronov）、國會議長朱馬別科夫（Dastan Jumabekov）6日雙雙辭職下台，然而國會大樓已被示威者占領，國會臨時在一間酒店舉行緊急會議，同日任命反對派領袖扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）為看守總理，但是會議開到一半酒店就被示威者攻入，最後緊急會議也在一片混亂中不了了之。

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雖然現任總統、親俄的秦貝科夫（Sooronbai Jeenbekov）聲稱已掌控局勢，但他根本無力控制吉爾吉斯持續大亂鬥，政府又在6日任命反對黨領袖、前國安官員阿薩諾夫（Kursan Asanov）擔任內政部長，然而吉爾吉斯的權力真空期還引起至少3個自稱是「臨時政府」的組織互相爭奪權力。

第一個在週二（6日）成立、由反對秦貝科夫的政黨所組成的「協調委員會」；第二個是在週三（7日）集結了5個小反對黨所組成的「人民協調委員會」，另有3個政黨接受他們的邀情，週三發表聯合聲明，30歲的商人托科加濟耶夫（Tilek Toktogaziyev）聲稱自己被推舉為「臨時總理」。第三個是政黨「故鄉（Ata Zhurt）」，示威者把扎帕羅夫從獄中放出來，「故鄉」於週二晚上在酒店舉行的國會緊急會議裡提名他，並獲選總理，但當時另一派示威者攻入酒店，扎帕羅夫被迫從後門逃走。

目前三方各自的支持者仍在首都比什凱克（Bishkek）互相對峙。

《法廣》 指出，有吉爾吉斯問題專家擔心，若吉爾吉斯的政局持續混亂下去，原本就很嚴重的「南北對立」可能會更加劇，最終不排除爆發內戰。

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