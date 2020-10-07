抵抗中國威脅 岸信夫提議加碼辦美日印澳4國防長會議

日本防衛相岸信夫。（歐新社）

2020/10/07 20:11

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本防衛相岸信夫今天首次與美國國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）進行首次電話會談，雙方除了確認進一步加強日美同盟之外，岸信夫也提議比照甫於東京落幕的美日印澳4國外長會議，召開4國防長會議，日媒報導，這項提議也是劍指中國。

6日剛在東京落幕的美日印澳4國外長會議，透過4方的安全對話加強在印太地區合作，以對抗中國日益擴張的勢力。會談中，4國外相不但對於合作推動日本提倡的「自由且開放的印太地區」構想，並擴大到更多國家的重要性達成共識，也同意大致每年一次定期召開會議，未來若再加以制度化，很可能發展為一個正式的安保戰略論壇。

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日本外相茂木敏充在會談中雖然沒有像美國國務卿龐皮歐一樣，對著中國炮火四射，但卻難以隱藏日方在舉辦4方安全對話的積極性，畢竟「自由且開放的印太地區」的構想，原本就是由前首相安倍晉三所提出。

初次入閣即擔任防衛相的岸信夫，積極度也不輸給他的胞兄，日本放送協會（NHK）報導，岸信夫今天與艾斯培通話時，即表達有意舉辦美日印澳防長會議的意願。目前4國間並沒有防相的4方對話。

每日新聞也報導，岸信夫6日在富士電視衛星台的節目中也提到，希望舉辦4國防長會談以深化日美印澳安全保障面的合作。岸信夫雖然表示，目前還沒有具體的計畫，但他認為，美印澳是日本重要的伙伴，日本政府內部必須先就此考慮該如何進行。報導指出，隨著中國加強海洋擴張，岸信夫似乎正在考慮如何在海上安全進行合作。

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