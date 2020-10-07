為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    價值85億毛澤東字畫失竊 被小偷嫌太長剪2半

    香港知名「紅色文獻」收藏家符春曉（圖右）上月位於油麻地的一棟商住大廈遭竊。（擷取自微博）

    香港知名「紅色文獻」收藏家符春曉（圖右）上月位於油麻地的一棟商住大廈遭竊。（擷取自微博）

    2020/10/07 20:08

    〔即時新聞／綜合報導〕香港一名專門收藏中共文物的收藏家，上月10日位於油麻地的住處遭竊，損失包含毛澤東親筆詩詞在內的字畫、郵票等要價不斐的收藏。目前香港警方已逮到3名嫌犯，然而在找回的贓物中，發現一幅價值23億港幣（約新台幣85億元）的毛澤東真跡字畫已被一分為二。

    香港知名「紅色文獻」收藏家符春曉上月位於油麻地的一棟商住大廈遭竊，其家人盤點損失後，符春曉聲稱被偷走包含受收藏家喜愛的「全國山河一片紅」等多張價值不斐的古董郵票，以及數十幅字畫等物，包含其中一幅價值逾20億港幣、長逾2公尺的毛澤東親筆詩詞在內，損失總共40億元港幣（約新台幣145億元）。

    綜合港媒報導，警方調查後，逮捕3名40多歲男性。警方指出，3名男子當日乘坐計程車到場犯案，並同樣搭乘計程車離開現場。上月29日，警方發現49歲林男涉嫌處理贓物，昨（6）日又拘捕44歲吳姓、47歲譚姓男子，他們分別涉竊盜、協助犯罪。

    其中，警方在林男住所找回部分贓物，其中驚見一幅長2.8公尺的毛澤東親筆字畫已經被「剪開一半」。警方指，據稱是該字畫太長難以展示，因此才剪開一半。另外，警方認為至少有2名負責行竊的犯人仍在逃，將持續追緝到案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    洗腦？習近平思想 中國37所大學列必修
    2020/10/07 15:53

    洗腦？習近平思想 中國37所大學列必修
    習近平湖南考察強調「紅色基因」 遭學者指模仿毛澤東！
    2020/09/18 22:00

    習近平湖南考察強調「紅色基因」 遭學者指模仿毛澤東！

    金九銀十 消費迎錢潮~
    這值76億？毛澤東真跡遭竊 「紅色」收藏家難過到吃不下
    2020/09/17 22:10

    這值76億？毛澤東真跡遭竊 「紅色」收藏家難過到吃不下
    中共利用毛澤東「楓橋經驗」鬥宗教 文革似死灰復燃
    2019/03/04 23:56

    中共利用毛澤東「楓橋經驗」鬥宗教 文革似死灰復燃

    青埔房市熱 櫻花緻兼具品牌與創新
    國際今日熱門
    東帝汶糧食充足卻陷飢荒？ 飲食價值觀和創新是改善關鍵
    2020/10/06 22:05

    東帝汶糧食充足卻陷飢荒？ 飲食價值觀和創新是改善關鍵

    各吹各的調！ 美學者籲美、歐、亞組聯盟對抗中國
    2020/10/06 21:41

    各吹各的調！ 美學者籲美、歐、亞組聯盟對抗中國

    郭文貴爆閻麗夢母親遭中共逮捕！她親向美媒證實
    2020/10/06 23:57

    郭文貴爆閻麗夢母親遭中共逮捕！她親向美媒證實

    武漢肺炎》斯里蘭卡爆超級傳播者 1製衣工人傳321人
    2020/10/06 21:41

    武漢肺炎》斯里蘭卡爆超級傳播者 1製衣工人傳321人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播