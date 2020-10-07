價值85億毛澤東字畫失竊 被小偷嫌太長剪2半

香港知名「紅色文獻」收藏家符春曉（圖右）上月位於油麻地的一棟商住大廈遭竊。（擷取自微博）

2020/10/07 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名專門收藏中共文物的收藏家，上月10日位於油麻地的住處遭竊，損失包含毛澤東親筆詩詞在內的字畫、郵票等要價不斐的收藏。目前香港警方已逮到3名嫌犯，然而在找回的贓物中，發現一幅價值23億港幣（約新台幣85億元）的毛澤東真跡字畫已被一分為二。

香港知名「紅色文獻」收藏家符春曉上月位於油麻地的一棟商住大廈遭竊，其家人盤點損失後，符春曉聲稱被偷走包含受收藏家喜愛的「全國山河一片紅」等多張價值不斐的古董郵票，以及數十幅字畫等物，包含其中一幅價值逾20億港幣、長逾2公尺的毛澤東親筆詩詞在內，損失總共40億元港幣（約新台幣145億元）。

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綜合港媒報導，警方調查後，逮捕3名40多歲男性。警方指出，3名男子當日乘坐計程車到場犯案，並同樣搭乘計程車離開現場。上月29日，警方發現49歲林男涉嫌處理贓物，昨（6）日又拘捕44歲吳姓、47歲譚姓男子，他們分別涉竊盜、協助犯罪。

其中，警方在林男住所找回部分贓物，其中驚見一幅長2.8公尺的毛澤東親筆字畫已經被「剪開一半」。警方指，據稱是該字畫太長難以展示，因此才剪開一半。另外，警方認為至少有2名負責行竊的犯人仍在逃，將持續追緝到案。

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