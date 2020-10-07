為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中共計畫失敗！39國針對港疆暴行譴責中國 羅冠聰回應了

    德國6日聯合國大會發表聯合聲明，該聲明由39國聯合簽署，呼籲北京尊重香港自治、司法獨立。羅冠聰也回應此事，並認為中共「聯歐抗美」大計已經完全失敗。（法新社資料照，資料照，本報合成）

    德國6日聯合國大會發表聯合聲明，該聲明由39國聯合簽署，呼籲北京尊重香港自治、司法獨立。羅冠聰也回應此事，並認為中共「聯歐抗美」大計已經完全失敗。（法新社資料照，資料照，本報合成）

    2020/10/07 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕德國6日於聯合國大會發表聯合聲明，該聲明由39國聯合簽署，主要關切中共在新疆、西藏的人權紀錄，也呼籲北京尊重香港自治、司法獨立。流亡英國的香港民運人士、「香港眾志」創黨主席羅冠聰也回應此事，指出這代表「民主和獨裁的對決」，認為中共「聯歐抗美」大計已經完全失敗。

    德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen）6日在聯合國大會第三委員會進行一般性辯論時，代表阿爾巴尼亞、澳洲、奧地利、比利時、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、加拿大、克羅地亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、海地、洪都拉斯、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、摩納哥、諾魯、荷蘭、紐西蘭、北馬其頓、挪威、帛琉、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國和德國等39個國家發表聯合聲明。

    聲明中除了關切中國涉及新疆、西藏以及維族的政策，也強調「港版國安法」有許多規定不符合中國的國際法律義務，並為此呼籲中共保障「公民與政治權利國際公約」及「中英聯合聲明」所保障的權利，維護香港的自治權利、自由，並尊重香港司法獨立。

    羅冠聰表示，對比中共昨日率領26個專制國家在聯合國批評西方國家侵害人權，這是民主陣營的反擊，是場「民主獨裁大對決」，而這次聯合聲明更反映出「中共聯歐抗美大計完全失敗」。

    羅冠聰指出，中共過去都想將民主自由的問題矮化成「美國單邊主義」，並以「多邊主義者」自居，不過今天這份聯合聲明反而是由中共想拉攏的德國等多個歐洲國家帶頭，也讓中共昨日的「專制國聲明」更加強化自己獨裁形象，更「讓各國更加忌憚聯合國成為中共等專制國家的舞台，也令更多國家捲入這場獨裁與民主的對決」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美英法德39國齊聲譴責中國！ 要求維護港、藏、疆人權
    2020/10/07 08:08

    美英法德39國齊聲譴責中國！ 要求維護港、藏、疆人權
    德國狠批人權急劇惡化！中國辯：舉國抗疫體現人權
    2020/09/09 22:06

    德國狠批人權急劇惡化！中國辯：舉國抗疫體現人權

    金九銀十 消費迎錢潮~
    關注人權卻遭中共驅逐！德國青年曾打算來台唸書
    2020/09/06 00:28

    關注人權卻遭中共驅逐！德國青年曾打算來台唸書
    推動對華強硬立場！王毅被洗臉後 羅冠聰會晤德自民黨議員
    2020/09/03 19:35

    推動對華強硬立場！王毅被洗臉後 羅冠聰會晤德自民黨議員

    華南銀「綠色採購」卓著　環保署表揚
    盼讓中共投鼠忌器！羅冠聰：能仰賴的只有國際潛在施壓
    2020/09/02 22:37

    盼讓中共投鼠忌器！羅冠聰：能仰賴的只有國際潛在施壓
    國際今日熱門
    世衛稱全球1/10人口感染武肺 比官方數字高出20倍
    2020/10/06 14:24

    世衛稱全球1/10人口感染武肺 比官方數字高出20倍

    塑膠製品汙染深海 研究：海底預估逾1400萬噸微塑膠
    2020/10/06 16:44

    塑膠製品汙染深海 研究：海底預估逾1400萬噸微塑膠

    慰問川普猶豫不決 外媒：習近平進退失據
    2020/10/06 14:34

    慰問川普猶豫不決 外媒：習近平進退失據

    父親出海卻遭北韓射殺 兒致信文在寅：我爸被殺時國家做了什麼？
    2020/10/06 13:47

    父親出海卻遭北韓射殺 兒致信文在寅：我爸被殺時國家做了什麼？

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播