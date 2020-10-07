中共計畫失敗！39國針對港疆暴行譴責中國 羅冠聰回應了

德國6日聯合國大會發表聯合聲明，該聲明由39國聯合簽署，呼籲北京尊重香港自治、司法獨立。羅冠聰也回應此事，並認為中共「聯歐抗美」大計已經完全失敗。（法新社資料照，資料照，本報合成）

2020/10/07 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕德國6日於聯合國大會發表聯合聲明，該聲明由39國聯合簽署，主要關切中共在新疆、西藏的人權紀錄，也呼籲北京尊重香港自治、司法獨立。流亡英國的香港民運人士、「香港眾志」創黨主席羅冠聰也回應此事，指出這代表「民主和獨裁的對決」，認為中共「聯歐抗美」大計已經完全失敗。

德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen）6日在聯合國大會第三委員會進行一般性辯論時，代表阿爾巴尼亞、澳洲、奧地利、比利時、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、加拿大、克羅地亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、海地、洪都拉斯、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、摩納哥、諾魯、荷蘭、紐西蘭、北馬其頓、挪威、帛琉、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國和德國等39個國家發表聯合聲明。

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聲明中除了關切中國涉及新疆、西藏以及維族的政策，也強調「港版國安法」有許多規定不符合中國的國際法律義務，並為此呼籲中共保障「公民與政治權利國際公約」及「中英聯合聲明」所保障的權利，維護香港的自治權利、自由，並尊重香港司法獨立。

羅冠聰表示，對比中共昨日率領26個專制國家在聯合國批評西方國家侵害人權，這是民主陣營的反擊，是場「民主獨裁大對決」，而這次聯合聲明更反映出「中共聯歐抗美大計完全失敗」。

羅冠聰指出，中共過去都想將民主自由的問題矮化成「美國單邊主義」，並以「多邊主義者」自居，不過今天這份聯合聲明反而是由中共想拉攏的德國等多個歐洲國家帶頭，也讓中共昨日的「專制國聲明」更加強化自己獨裁形象，更「讓各國更加忌憚聯合國成為中共等專制國家的舞台，也令更多國家捲入這場獨裁與民主的對決」。

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