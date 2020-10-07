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    14國民調：多數國家對中國負面觀感創歷史新高

    2020/10/07 03:21

    〔中央社〕一項針對14國最新民調顯示，許多先進國家對中國觀感在近年越趨負面，疫情下這項趨勢更是顯著。其中澳洲、英國、德國、美國等8國民眾對中國負面觀感更是創下歷史新高。

    美國皮尤研究中心（Pew Research Center）6月10日至8月3日對全球14個國家、1萬4276位民眾進行調查，並於今天公布調查結果。民調發現，每一個受訪國都有過半數民眾對中國持負面觀感，部分國家比例甚至高於75%。

    依對中國負面觀感比例排序，這14國分別是日本（86%）、瑞典（85%）、澳洲（81%）、丹麥（75%）、南韓（75%）、英國（74%）、美國（73%）、加拿大（73%）、荷蘭（73%）、德國（71%）、比利時（71%）、法國（70%）、西班牙（63%）及義大利（62%）。

    民調顯示，澳洲、英國、德國及美國等8國民眾對中國負面觀感比例，創下皮尤研究中心10多年前開始就此議題進行調查以來的新高。其中成長最顯著的為英國，2006年僅14%英國民眾對中國持負面觀感，與目前相差高達60個百分點。

    在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響下，許多國家對中國觀感更是急劇惡化。民調發現，僅在過去一年，澳洲民眾對中國負面觀感比例激增24個百分點，增幅在14國中最大，英國成長則達19個百分點，瑞典、荷蘭及德國皆攀升15個百分點。

    民調特別指出，自總統川普2017年1月上任以來，美國民眾對中國負面觀感比例成長近20個百分點，其中光過去一年就躍升13個百分點。

    被問到中國處理疫情表現如何時，14國受訪者的中位數有61%認為不佳。其中日本、南韓及澳洲等區域國家有高於70%民眾不滿北京表現，美國則有64%。

    這份民調也發現，不滿中國疫情表現進而影響到14國民眾對中國國家主席習近平的信心；78%受訪者表示，對習近平處理國際事務缺乏或沒有太多信心。不過，仍有48%民眾認為中國是世界第一經濟強權，高於美國的35%。（編輯：陳政一）

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