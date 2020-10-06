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    中國、俄羅斯、白人至上主義 美國土安全「三大威脅」

    美國國土安全部公布《國土威脅評估》。（翻攝自國土安全部官網）

    美國國土安全部公布《國土威脅評估》。（翻攝自國土安全部官網）

    2020/10/06 22:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）5日報導，根據其獲得的美國國土安全部第一份《國土威脅評估》報告，中國、俄羅斯和白人至上主義者被視為對美國國土安全「三大主要威脅」。

    報導稱，國土安全部提出這份全面報告，目的在教育美國民眾明白本國面臨的最大威脅為何。關於中國，報告羅列中國構成多種潛在「威脅」，包括對美國國土安全已構成很高的網路間諜風險，認為「北京的網路攻擊能力將增強」。

    報告中還指出，中國是疫情期間醫用仿冒品的來源，北京一直緊盯美國醫療供應鏈上的短缺，並藉此迫使華府採取更加親中的政策。

    美國代理國土安全部長沃爾夫（Chad F. Wolf）接受CBS時強調，中國帶來各種各樣的威脅，包括網路安全、外國影響力、供應鏈安全、利用美國的學術和簽證制度及投資等。沃爾夫稱，他相信，中國將對美國人、美國國土安全、美國人生活方式構成長期戰略威脅。

    在俄羅斯問題上，這份報告強調了莫斯科對美國2020年大選的影響，稱莫斯科透過加劇美國本已存在的社會和政治緊張，從而影響美國選民的認知。此外，報告提及俄羅斯有能力發動連續數小時甚至數天的網路間諜攻擊。

    另外報告提到，對美國構成最大恐怖主義威脅的則是「受意識型態驅動的獨行者和小團體」，種族問題上的暴力極端分子，尤其是白人至上主義者將是「持續而致命的威脅」。

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