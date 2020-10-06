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    2000年前遭火山吞噬！他大腦竟閃閃發光 腦細胞完美保存至今

    火山噴發示意圖。（歐新社）

    火山噴發示意圖。（歐新社）

    2020/10/06 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利南部那不勒斯灣東海岸的維蘇威火山在公元79年大噴發，摧毀當時擁有2萬居民的龐貝城，科學家此前發現，罹難者被滾燙的火山灰包裹後，其大腦組織容易產生「玻璃化現象」，而在最新研究中，科學家從這些玻璃化大腦中首度分離出腦神經細胞，完整保存至今。

    根據《CNN》報導，主持這項研究的那不勒斯費德里科二世大學人類學家佩卓恩（Pier Paolo Petrone）表示，他在2018年對龐貝居民遺骸進行研究時，突然瞥見頭骨中發出閃光，他檢查後發現，原來是頭蓋骨內類似黑玻璃的物質反射光線所致。

    經後續研究，科學家發現，龐貝遺骸中存在的玻璃狀物質是玻璃化的大腦組織，「暴露在火山灰高溫下的死者頭顱形成高壓密閉環境，將大腦瞬間加溫液化，後又迅速冷卻而導致玻璃化」。

    最新發表在美國《PLOS One》雜誌的研究中，羅馬第三大學（Roma Tre University）火山學家喬魯諾（Guido Giordano）表示，研究團隊首度從這些玻璃化的大腦及脊髓結構中，分離出完整的腦神經細胞，其保存程度前所未見地完美，令人讚嘆。

    喬魯諾指出，在取得巨大的成功後，已有大量科學家投入研究，未來希望能獲得更多樣本，對大腦細胞進行基因層面等研究。

    龐貝死難者遺骸獲妥善保存至今。（法新社）

    龐貝死難者遺骸獲妥善保存至今。（法新社）

    受難者大腦形成玻璃狀組織，在照射下反射出光芒。（美聯社）

    受難者大腦形成玻璃狀組織，在照射下反射出光芒。（美聯社）

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