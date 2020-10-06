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    聯合國會議》中國代表批西方國家侵犯人權 促撤銷單邊制裁

    中國常駐聯合國代表張軍大使5日在聯合國會議上，代表中國、巴基斯坦、俄羅斯、北韓等26個國家發言，批評美國等西方國家侵犯人權，並稱應立即徹底取消單邊強制措施。（法新社）

    中國常駐聯合國代表張軍大使5日在聯合國會議上，代表中國、巴基斯坦、俄羅斯、北韓等26個國家發言，批評美國等西方國家侵犯人權，並稱應立即徹底取消單邊強制措施。（法新社）

    2020/10/06 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國常駐聯合國代表張軍大使5日在聯合國會議上，代表中國、巴基斯坦、俄羅斯、北韓等26個國家發言，批評美國等西方國家侵犯人權，並稱應立即徹底取消單邊制裁措施，以及對系統性種族歧視表示嚴重關切。

    張軍於當地時間5日在聯合國大會第三委員會一般性辯論上，代表中國、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄羅斯、北韓等26個國家發言，稱應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情需要全球團結與國際合作，並批評西方國家侵犯人權，稱單邊制裁措施違反《聯合國憲章》宗旨和原則，對人權造成不可否認的影響，要求應立即徹底取消單邊強制措施，以確保各國有效應對新冠肺炎疫情。

    張軍也指出，包含美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員壓頸致死，以及非裔男子布雷克遭警察槍擊事件，均反映弱勢群體長期遭受根深蒂固的種族歧視、警察暴力和社會不平等，他呼籲人權理事會通過決議，防止執法人員過份使用武力和其他侵犯人權行為，呼籲全面落實有關決議。

    值得注意的是，由張軍代表的國家，包含中國、白羅斯、古巴、北韓、伊朗、俄羅斯等國，其實也有頗多與人權紀錄相關的爭議。

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