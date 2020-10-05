慘毀容！ 中國遊客愛搞破壞 400多年古蹟磚牆被刻滿字

位於中國陝西省榆林市城北4公里的明長城「鎮北台」就是其中一個重災區，建築主體上幾乎每一塊磚都被中國遊客刻字，讓文物專家痛心表示「是不可挽回的傷害」。（圖擷取自微博）

2020/10/06 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國1日開始放「十一長假」，各地景點幾乎都被人潮塞爆，也引發不少亂象。位於陝西省榆林市城北4公里的明長城「鎮北台」就是一個重災區，其建築主體上幾乎每一塊磚都被中國遊客刻字，讓文物專家痛心強調「是不可挽回的傷害」。連中國官媒也看不下去，呼籲中國人民「假期出遊請杜絕不文明行為」。

綜合中媒報導，建於明萬曆35年（1607年），距今超過400年的歷史、占地面積5000多平方公尺的明長城「鎮北台」，素有中國長城「三大奇觀之一（東有山海關、中有鎮北台、西有嘉峪關）」和「萬里長城第一台」之稱，是中國重點文物保護單位，未料近日被中媒發現，鎮北台的牆體上，幾乎每一塊磚都被刻字，一眼望去幾乎找不到一塊完好的磚。

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報導指出，城牆上無論是女兒牆還是垛口上，皆被刻字無一倖免。從微博、中媒曝光的畫面可見，「鎮北台」遭遊客惡意刻字的問題，似乎存在許多年，有人留名、作畫，還有人留下日期，還隱約可看見層層覆蓋的兩、三個名字，遊客字跡達數千處，幾乎可說是「體無完磚」。

對此，陝西省榆林市長城學會會長段雲飛直言，「像長城這樣占地面積很大的田野文物，一旦損毀，就是不可挽回的傷害。而這種人為造成的破壞，實在讓人痛心。」

對此，鎮北台工作人員表示，經過多年勸導，雖然目前這類行為少很多，但屢禁不止，他們在各處都貼有「請勿亂刻亂畫」的告示牌，也在講解中勸說遊客別在牆體上刻字，但「鎮北台占地面積大、遊客多，管理存在很大難度」。

連中國官媒《新華社》也看不下去，特別發文呼籲「隨手刻字、隨意踩踏......假期出遊請杜絕這些不文明行為」，更表示該地是全國重點文物保存單位，但如今每層的女兒牆和垛口上，幾乎看不到完好的石磚。

位於中國陝西榆林市的明長城「鎮北台」景區，建築主體上幾乎每一塊磚都被中國遊客刻字。（圖擷取自微博）

鎮北台工作人員表示，經過多年勸導，雖然現在這類行為少了很多，但屢禁不止，他們在各處都貼有「請勿亂刻亂畫」的告示牌，只是城牆面積大，管理相當困難。（圖擷取自微博）

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