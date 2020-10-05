武漢肺炎》川普染疫住院 龐皮歐：美國準備好應付任何狀況

美國國務卿龐皮歐（見圖）表示，在總統川普住院對抗武漢肺炎病情之際，美國政府已做好「充分準備」，因應可能發生的任何狀況。（歐新社檔案照）

2020/10/05 22:38

〔中央社〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今天警告「愛耍流氓」的國家，在總統川普住院對抗武漢肺炎病情之際，美國政府已做好「充分準備」，可因應可能發生的任何狀況。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，龐皮歐告訴記者，美國政府國安團隊「成熟且有能力」，已為任何可能不測之事做好準備。

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川普仍在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。龐皮歐指出，他已與川普談話，讓川普「充分了解」世界最新事態發展。

他告訴記者：「我目前為這位總統效力已近4年。這是個成熟且有能力的團隊。我們已做好充分準備，以因應可能發生的任何狀況。」

龐皮歐被問及是否擔心任何外國敵人「利用」川普的現今情況，他重申，他的團隊準備好應對任何行動。

他表示：「我們知道有人愛耍流氓，我們知道全世界都有人懷抱惡意。美國已做好充分準備，國務院及我們的外交官員都是…大家都已做好準備。」

龐皮歐又說，川普今天曾跟「整個國安團隊」談話，並在他出訪亞洲前給予「立場上的指導」。

路透社報導，由於川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），龐皮歐今次走訪亞洲將縮短行程，將會造訪日本，但取消韓國及蒙古行程。

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