中梵協議關鍵主教郭希錦辭職 先前已被迫讓位

有福建省閩東教區神父證實，郭希錦4日晚上在教堂舉行彌撒時，向全體教友宣布他的辭職決定。（擷自網路）

2020/10/05 21:28

〔中央社〕天主教媒體報導，曾在中梵協議中被迫讓位並降級的閩東教區輔理主教郭希錦，4日宣布退出教區管理職務並不再參加公開活動。分析指這和教廷的指示前後不一有關。

天亞社報導，有福建省閩東教區神父證實，郭希錦4日晚上在教堂舉行彌撒時，向全體教友宣布他的辭職決定。

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網傳一份郭希錦的講話稿說，他明白自己跟不上時代，但又不想拖時代的後腿，成為時代進步的障礙，因此自行離職，離職的決定已於上個月呈稟聖座。5日起他不再參加公開活動，只會舉行私人彌撒。

這份文件中，郭希錦要求教友們要牢牢記住：「你們信的是天主的教，不是人的教；人會變，天主不會變。」

郭希錦原是教廷正式選派的福建閩東教區正權主教（在中國指地下教會的主教），2018年中梵協議簽署時，教廷向中國政府讓步，要求郭希錦「顧全大局」，讓位給身兼政協委員的中國天主教愛國會前副主席詹思祿。

天亞社引述一名中梵關係觀察家說，在2018年簽訂中梵協議後，教廷的指示一開始是，詹思祿不能插手「地下教會」而要與郭希錦共同「維持閩東教區的現狀」；後來說郭希錦「具有完全的權力」；今年4月教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）向這兩人發出信函，又說郭希錦「沒有特權」背離教區正權主教的責任和任務。

這名專家認為，教廷指示讓郭希錦無所適從，這是他決定辭職的原因之一。另外，郭希錦要求教廷在如何看待官方愛國會的問題上給予「是」或「非」的明確指示，但教廷迴避，「這在某種程度上迫使郭主教要在良心與現實面前作出選擇」。

2018年，郭希錦遭降級為輔理主教後不僅未獲中國政府承認，反受到更嚴厲迫害。

教廷媒體「亞洲新聞」（Asia News）曾報導，郭希錦今年1月中旬接獲政府的驅逐令，被迫離開主教府，政府甚至立刻將建築物「斷水斷電」，迫使其他神職人員也遷出。有信徒指稱，當局以「違反消防安全」為藉口處置這些教堂，目的是施壓不願加入政府愛國教會的神父。

在中共政權下，中國天主教過去數十年走「獨立辦教、自選自聖」的道路，自行選出和祝聖主教，沒有得到教宗確認。2018年，中國外交部及梵蒂岡方面皆宣布，雙方就中國天主教的主教任命問題簽訂了「臨時性協議」。教廷做出一些讓步，但教宗對任命中國主教有最終決定權。

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