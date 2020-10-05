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    冏爆！ 女大生酒醉糗卡烘衣機 急call消防隊來幫忙

    英國一名女大生因為和友人喝酒起鬨，竟異想天開嘗試將自己的身體塞進烘衣機內。不料卻將整個下半身卡在機器內動彈不得，無計可施下只好趕緊打電話給消防隊請他們派員來協助，才解決這起荒謬事件。示意圖。（美聯社）

    英國一名女大生因為和友人喝酒起鬨，竟異想天開嘗試將自己的身體塞進烘衣機內。不料卻將整個下半身卡在機器內動彈不得，無計可施下只好趕緊打電話給消防隊請他們派員來協助，才解決這起荒謬事件。示意圖。（美聯社）

    2020/10/05 22:05

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女大生因為和友人喝酒起鬨，竟異想天開嘗試將自己的身體塞進烘衣機內，不料卻將整個下半身卡在機器內動彈不得，無計可施下只好趕緊打電話給消防隊請他們派員來協助，才解決這起荒謬事件。

    綜合外媒報導，這名鬧笑話的女學生是來自英國東約克郡赫爾大學（Hull University）的蘿西（Rosie Cole），事發當天，她與室友們在宿舍暢飲葡萄酒跟龍舌蘭，酒過三巡後其中一名友人慫恿她爬進烘衣機，她原本不認為自己能塞進去，但出於好奇還是嘗試了，才造成這起烏龍。

    蘿西的室友們對這起事件束手無策，只好求助於消防隊員。她們表示「消防員可以救援受困樹上的貓咪，或許也可以從滾筒式烘乾機上救學生。」消防隊員起初以為受困的是一名兒童，想不到卻是女大生，讓他們哭笑不得，在救援成功後，還順便幫宿舍檢查了消防設備。

    21歲的室友莉迪亞（Lydia Dunwell）表示，她一看見蘿西只有半截的身體露在烘衣機外面時，笑到無法言語，立刻拿起手機開始記錄好友糗態。蘿西則自嘲道，自己從來沒有洗過衣服或使用烘衣機，也許她應該開始把衣服放進機器裡，而不是自己。

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