女兒接種中國疫苗險癱瘓！孕婦怒朝河南輝縣市政府潑墨

中國維權人士何方美出面表示，自己的女兒打了疫苗而差點癱瘓，要求政府負責卻遭威脅、關押，近日她怒向市府門牌潑墨，又再度被當地公安發出拘留令。（圖取自推特）

2020/10/05 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國生物技術股份有限公司（CNBG）等生技企業研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，在依然存在隱憂的情況下，竟已緊急提供接種使用，引發社會輿論。中國維權人士何方美則出面呼籲勿打，因為自己的女兒打了該公司過去研發疫苗而差點癱瘓，要求政府負責卻遭威脅、關押，近日她怒向市府門牌潑墨，又再度被當地公安發出拘留令。

中國針對武漢肺炎匆忙使用疫苗，引發道德和安全隱憂。《紐約時報》報導，目前世界上還沒有任何一款疫苗被確定有效，但中國至今已經讓國企工作人員、政府官員、疫苗製造企業員工注射3種候選疫苗，批這樣的做法「相當於一場豪賭」。

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《自由亞洲電台》日前報導，維權人士何方美和老公因為女兒在2018年接種中國疫苗引發「病毒性脊髓炎」，差點癱瘓，讓他們和一些受害家屬組成維權團體，試圖發聲；何方美更警告，目前在中國試驗的疫苗，和她女兒當時接種的問題疫苗，同樣出於中國生物技術股份有限公司轄下的武漢生物製品研究所，因此「絕對不會接種」。

何方美到訪北京維權引發當局不安，將她拘捕入獄，並要求她回到老家河南省輝縣市接受當地政府監視，此舉讓何方美的女兒無法在北京持續接受治療，連輝縣市政府都無所做為，何方美終於無法再忍受。

何方美2日到輝縣市政府前，並朝著門牌「潑墨」，隨後在推特發出影片，怒批「地方政府不解決女兒疫苗致殘的問題，反打壓抓捕坐牢，出獄後公安24小時仍在家盯梢阻止我帶女兒去北京看病，這樣的政府存在的價值還有什麼意義？」

沒想到當晚何方美就推文指出，自己遭到公安隊長處以10日行政拘留，雖然因懷有身孕不用馬上執行，但公安隊長仍在超市門口「粗暴地下了一個沒有日期的拘留書」，拘留書上寫著，何方美的行為構成尋畔滋事，因此根據《中華人民共和國治安管理處罰法》，處以行政拘留10天。

何方美無奈表示「到底是誰的榮耀又是誰的恥辱？我有冤不能潑墨表達要求了嗎？市政府牌子上的墨水已經擦的明亮幾淨，孩子疫苗致殘的問題也沒解決」。

不少網友為她抱屈，留言表示「活在大國，確實靠運氣，悲哀！」、「看看他們奢華氣派的辦公大樓就知道他們是在為誰服務了！」、「寧願維穩不願解決問題，我是真服了這些中共的狗官」、「解決問題等於承認他們過去是錯了，維穩則表示他們沒錯。主要目的是欺騙那些尚未被坑的百姓，讓尚未被坑的百姓不理解冤民的痛苦，造成誰被坑誰喊冤，孤立無援，中共邪惡至極」。

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