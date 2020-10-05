軍情動態》日防衛裝備廳五週年 最大目標「出口軍備」卻陷苦戰

日本防衛裝備廳成立至今已有5年，在向海外出口軍備的目標上仍持續「苦戰」。圖為C-2運輸機。（圖擷取自航空自衛隊官網）

2020/10/05 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省直屬機構「防衛裝備廳」在10月1日迎來成立五週年，防衛裝備廳專職研發自衛隊所需裝備已及向海外出口日本製軍備，不過防衛裝備廳自成立至今，在向海外出口軍備的目標上仍持續「苦戰」，防衛省消息人士認為，防衛裝備無法和出口經驗豐富的歐洲諸國競爭。

根據日本《共同社》報導，前首相安倍晉三在2014年4月廢除了戰後安保政策基礎之一的「武器出口三原則」，新的「防衛裝備轉移三原則」意在通過擴大出口，提高日本在國際社會的影響力，但防衛裝備廳在出口軍備方面持續苦戰，先前日方與澳洲合作潛艦開發，安倍晉三與時任總理阿伯特（Tony Abbott）關係友好，但在阿伯特卸任後，澳洲卻在2016年選定法國企業進行合作。

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在和澳洲合作開發潛艦失利後，泰國防空雷達案和英國預警機案等出口案也接連失敗，而到了今年8月才和菲律賓簽訂了防空雷達出口合約，實現了新原則下的首批軍備成品出口，另外也有向美國企業出口「愛國者2型」零組件、向菲律賓無償轉讓退役教練機等案例。目前防衛裝備廳對外出口最有希望的是向阿拉伯聯合大公國出售航空自衛隊的C-2運輸機，並委託民間企業進行市調，力求向越南、印尼、馬來西亞、印度出口軍備。

日本政府內部人士認為，雖然防衛裝備廳出口成效緩慢成長，但仍是在累積經驗，針對軍備出口難以擴大的原因，防衛裝備廳職員認為日本的「防衛產業」是面向自衛隊而生，裝備品種類單一，無法量產之外價格還很貴，但歐美軍事企業可以滿足國際客戶多樣需求。也有分析人士認為，日本和海外軍事企業相比，日方談判知識經驗相形見絀，且欠缺具體方針。

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