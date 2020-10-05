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    流亡海外後已不和香港朋友聯絡 羅冠聰：以免友人遭羅織罪名

    羅冠聰表示，身在海外的港人有更多空間及自由度進行遊說工作。（法新社）

    羅冠聰表示，身在海外的港人有更多空間及自由度進行遊說工作。（法新社）

    2020/10/05 08:57

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法上路至今已滿3個月，眾多民主派人士劉洋海外，前立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰也在6月前往英國，他接受港媒訪問時提到，身在海外有更多空間做國際游說工作，然而他目前「基本上不會與香港的朋友聯絡」，以免導致在港友人遭羅織罪名。

    羅冠聰接受香港《明報》 採訪時指出，他稱國安法為香港帶來白色恐怖，各方至今不清楚執法界線，「甚至可以不存在界線，隨政治形勢而波動」，而他過往的訴求包括制裁官員警察、取消引渡條例等，他認為上述訴求都不牽涉主權、國家安全問題，這麼不敏感的訴求都被視為顛覆國家政權，因此與外國勢力勾結，國安法下推動國際戰線空間不大。

    羅冠聰表示，在此情況下，身在外國的港人有更多空間及自由度進行遊說工作，相比在香港的人，確實有較多責任在海外港人身上，現在在香港講一句「光復香港」都會被抓，國際倡議工作風險可想而知。羅冠聰提到，他現在基本上不會與在港友人聯絡，以免友人遭羅織罪名，「我所做的事都是以自己的身分去做，無組織聯繫、無任何人幫忙」。

    至於在港版國安法生效後，世界各國對此態度有何轉變？羅冠聰認為，各國態度強硬很多，因為香港國安法反映中共對香港的箝制達到前所未有的新高度，因此各國必須表達關注。

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