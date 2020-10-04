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    川普確診》首席醫生︰川普接受第2劑瑞德西韋治療 完全沒發燒

    美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，白宮首席醫生康利（Sean P. Conley）發表最新說法，指出川普病況已取得進展，並接受了第2劑瑞德西韋。（路透）

    美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，白宮首席醫生康利（Sean P. Conley）發表最新說法，指出川普病況已取得進展，並接受了第2劑瑞德西韋。（路透）

    2020/10/04 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，住進華特里德國家軍事醫學中心接受治療，白宮首席醫生康利（Sean P. Conley）在最新發布的備忘錄裡表示，川普病況已取得進展，並接受了第2劑瑞德西韋，完全沒有發燒，也不需要呼吸器。

    《CNN》報導，白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany），在推特PO出康利的備忘錄，指出川普狀況良好，自從確診後病況已取得了實質上的進展。

    康利表示，川普完成了第2劑瑞德西韋的治療，完全沒有發燒，也不需要呼吸器。康利透露，川普一整天大部分時間都在工作，雖然還沒有走出困境，但醫療團隊仍然保持謹慎樂觀的態度。據了解，川普的抗病毒藥物瑞德西韋療程為期5天。

    康利稍早在白宮舉行的簡報會，曾因為對病情的錯誤描述引起混亂，他當時聲稱川普確診至今已過了72個小時，另名醫師則指出川普在48小時前接受了實驗性療法，讓人不知道中間空白的24小時發生了什麼事。

    康利過了一段時間，才澄清醫療團隊當時要說的是第3天（確診後至今）和第2天（接受療程），但口誤講成72個小時和48小時。

    相關新聞請見︰

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    康利透露，川普一整天大部分時間都在工作，完全沒有發燒，也不需要呼吸器。（圖擷自Kayleigh McEnany推特）

    康利透露，川普一整天大部分時間都在工作，完全沒有發燒，也不需要呼吸器。（圖擷自Kayleigh McEnany推特）

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