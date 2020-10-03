武漢肺炎》全球超過3468萬例確診 近103萬人病歿

圖為3日義大利羅馬民眾與遊客紛紛戴上口罩防武肺。（歐新社）

2020/10/03 22:21

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日11時（台灣3日晚間7時），全球至少102萬9593人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3468萬3300例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2392萬3600人被認為已康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球2日通報新增5616人病歿、32萬3984起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1069死）、美國（834死）與巴西（708死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬8731人病故、733萬4054例確診，至少287萬3369人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬5388人喪生、488萬523例確診）、印度（10萬842人喪生、647萬3544例確診）、墨西哥（7萬8492人喪生、75萬3090例確診）及英國（4萬2268人喪生、46萬7146例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有99人染疫喪命；其次依序為比利時（87人）、西班牙（69人）及巴西（68人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計35萬1154死、954萬3506例確診；歐洲累計23萬4543死、565萬6421例確診；美國和加拿大共計21萬8133死、749萬6374例確診。

亞洲共計14萬2146死、842萬3046例確診；中東地區共計4萬6410死、203萬3099例確診；非洲共計3萬6229死、149萬8985例確診；大洋洲共計978死、3萬1874例確診。

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