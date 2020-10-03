川普住進軍醫院總統病房 獨立一區配有特殊設備

美國總統川普今年7月時曾造訪華特里德國家軍事醫學中心，拜訪受傷的軍人並關切第一線抗疫人員，這次則是因為染上武漢肺炎而住進這裡。（歐新社）

2020/10/03 22:47

〔中央社〕美國總統川普確診罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），住進華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心總統病房。白宮表示，川普「接下來幾天」將持續住院治療。

華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）位於馬里蘭州比塞大（Bethesda），總共有88棟建築、244張病床，其中包括50張加護病房的床位。

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川普去年11月突然在週末前往這座軍醫院進行部分年度健檢，且不在白宮發布的川普公開行程內，一度引發外界諸多揣測。

74歲的川普是病情惡化的高風險群，因為他年紀大且體重過重。川普任職期間看起來健康狀況不錯，但眾所周知，他並未規律運動或遵循健康飲食。

川普在華特里德軍醫院接受觀察和治療，將生命交付給院內約7000名醫護人員的手中，其中包括美國最頂尖的醫師。

根據英國每日郵報（Daily Mail）網站報導，川普這次入住的病房，是專為軍方高階官員和華府內閣官員保留的6間特別病房之一的總統病房，稱為71號病房（Ward 71），病房內配備專屬私人檢查室。

71號病房內的用餐室甚至有豪華水晶燈，川普住院期間依舊可以享受一貫的奢華生活。

華特里德軍醫院肩負照顧國家領袖健康的重任，因此有一個特別的「醫療評估治療部」（Medical Evaluation and Treatment Unit，METU）負責診治正副總統。

醫療評估治療部有特殊的安全和隱私需求，在這所偌大的軍醫院內，和其他病房是分開的。

曾擔任老布希（George H.W. Bush）和柯林頓（Bill Clinton）兩位總統主治醫師的退役少將馬利安諾（Connie Mariano）寫道，這間總統病房內特別配備保護性裝置和通訊設備，以利總統處理國政。

白宮表示，川普住院期間將在總統病房內執行公務，但外界不少人士臆測，就醫意味著川普病情恐比官方聲明所透露的還嚴重。

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