為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普住進軍醫院總統病房 獨立一區配有特殊設備

    美國總統川普今年7月時曾造訪華特里德國家軍事醫學中心，拜訪受傷的軍人並關切第一線抗疫人員，這次則是因為染上武漢肺炎而住進這裡。（歐新社）

    美國總統川普今年7月時曾造訪華特里德國家軍事醫學中心，拜訪受傷的軍人並關切第一線抗疫人員，這次則是因為染上武漢肺炎而住進這裡。（歐新社）

    2020/10/03 22:47

    〔中央社〕美國總統川普確診罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），住進華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心總統病房。白宮表示，川普「接下來幾天」將持續住院治療。

    華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）位於馬里蘭州比塞大（Bethesda），總共有88棟建築、244張病床，其中包括50張加護病房的床位。

    川普去年11月突然在週末前往這座軍醫院進行部分年度健檢，且不在白宮發布的川普公開行程內，一度引發外界諸多揣測。

    74歲的川普是病情惡化的高風險群，因為他年紀大且體重過重。川普任職期間看起來健康狀況不錯，但眾所周知，他並未規律運動或遵循健康飲食。

    川普在華特里德軍醫院接受觀察和治療，將生命交付給院內約7000名醫護人員的手中，其中包括美國最頂尖的醫師。

    根據英國每日郵報（Daily Mail）網站報導，川普這次入住的病房，是專為軍方高階官員和華府內閣官員保留的6間特別病房之一的總統病房，稱為71號病房（Ward 71），病房內配備專屬私人檢查室。

    71號病房內的用餐室甚至有豪華水晶燈，川普住院期間依舊可以享受一貫的奢華生活。

    華特里德軍醫院肩負照顧國家領袖健康的重任，因此有一個特別的「醫療評估治療部」（Medical Evaluation and Treatment Unit，METU）負責診治正副總統。

    醫療評估治療部有特殊的安全和隱私需求，在這所偌大的軍醫院內，和其他病房是分開的。

    曾擔任老布希（George H.W. Bush）和柯林頓（Bill Clinton）兩位總統主治醫師的退役少將馬利安諾（Connie Mariano）寫道，這間總統病房內特別配備保護性裝置和通訊設備，以利總統處理國政。

    白宮表示，川普住院期間將在總統病房內執行公務，但外界不少人士臆測，就醫意味著川普病情恐比官方聲明所透露的還嚴重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抗體尚未獲FDA批准 川普成「最大咖」白老鼠
    2020/10/03 15:43

    抗體尚未獲FDA批准 川普成「最大咖」白老鼠
    川普確診》專家：屬高危險群體 染疫5至7天後是關鍵
    2020/10/03 14:50

    川普確診》專家：屬高危險群體 染疫5至7天後是關鍵
    川普確診》美專家：川普年齡與宿疾 醫療團隊須留意
    2020/10/02 14:22

    川普確診》美專家：川普年齡與宿疾 醫療團隊須留意
    川普確診》確診後首發聲！夫人梅蘭妮亞：近期行程全取消
    2020/10/02 14:16

    川普確診》確診後首發聲！夫人梅蘭妮亞：近期行程全取消
    川普確診》白宮隔離中 醫師診斷信揭兩人現況
    2020/10/02 14:00

    川普確診》白宮隔離中 醫師診斷信揭兩人現況
    震撼！川普證實和妻子確診武漢肺炎
    2020/10/02 13:05

    震撼！川普證實和妻子確診武漢肺炎
    國際今日熱門
    鄉民問卦武漢肺炎弱爆？ 釣出國外確診台人回文曝慘痛經驗
    2020/10/02 23:37

    鄉民問卦武漢肺炎弱爆？ 釣出國外確診台人回文曝慘痛經驗

    武漢肺炎》巴基斯坦喀拉蚩疫情告急 政府：關閉破百家餐廳
    2020/10/02 22:57

    武漢肺炎》巴基斯坦喀拉蚩疫情告急 政府：關閉破百家餐廳

    武漢肺炎疫情席捲全球 各國確診政要一次看
    2020/10/03 01:43

    武漢肺炎疫情席捲全球 各國確診政要一次看

    明星結婚衝擊日本股市？推特文章一一列出 網友朝聖瘋狂轉推
    2020/10/02 23:19

    明星結婚衝擊日本股市？推特文章一一列出 網友朝聖瘋狂轉推

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播