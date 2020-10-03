川普確診》拜登推特發文嗨翻：我將成為美國總統

代表民主黨參選的拜登（見圖）在官方推特上開心表示，自己將會當選下屆美國總統。（路透）

2020/10/03 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震驚全球，外界也評估恐會影響11月的總統大選結果。對此，代表民主黨參選的拜登（Joe Biden）在官方推特上開心表示，自己將會當選下屆美國總統。推文一出也引起全球網友熱烈討論。

川普宣布確診後10多小時，拜登在美東時間2日推文表示：「我現在代表民主黨競選，但我將成為一位美國總統。無論你們投給我還是反對我，我都將代表你們。」

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這篇推文引發網友熱議，紛紛留言「你永遠不會代表我！絕不！您所代表的事物與態度無法與真正愛美國的人保持一致」、「作為一個軍事媽媽，我不會將票投給罵我們部隊的人」、「這真是太刻薄了」、「你在開玩笑嗎」。

拜登稍早檢驗結果出爐為陰性，他也表示「很開心告訴大家，我與夫人吉爾的病毒檢驗結果均為陰性，感謝所有關心的民眾」。

I’m running as a Democrat, but I will be an American president. Whether you voted for me or against me, I will represent you. — Joe Biden （@JoeBiden） October 2, 2020

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代表民主黨出征總統大選的拜登在推特上發文表示，自己將會當選美國總統。（圖擷取自拜登推特）

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