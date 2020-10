川普確診》拜登推特發文嗨翻：我將成為美國總統

2020/10/03 21:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),震驚全球,外界也評估恐會影響11月的總統大選結果。對此,代表民主黨參選的拜登(Joe Biden)在官方推特上開心表示,自己將會當選下屆美國總統。推文一出也引起全球網友熱烈討論。

川普宣布確診後10多小時,拜登在美東時間2日推文表示:「我現在代表民主黨競選,但我將成為一位美國總統。無論你們投給我還是反對我,我都將代表你們。」

這篇推文引發網友熱議,紛紛留言「你永遠不會代表我!絕不!您所代表的事物與態度無法與真正愛美國的人保持一致」、「作為一個軍事媽媽,我不會將票投給罵我們部隊的人」、「這真是太刻薄了」、「你在開玩笑嗎」。

拜登稍早檢驗結果出爐為陰性,他也表示「很開心告訴大家,我與夫人吉爾的病毒檢驗結果均為陰性,感謝所有關心的民眾」。

