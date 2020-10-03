為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》分析美大選 BBC：川普難衝刺、拜登動輒得咎

    BBC分析，川普（左）染疫後為總統大選走向帶來不確定性，他恐怕無法衝刺選情，但拜登（右）同樣面臨新挑戰。圖為2人9月30日舉行總統大選首場辯論會時情形。（照片來源皆為路透，本報後製）

    BBC分析，川普（左）染疫後為總統大選走向帶來不確定性，他恐怕無法衝刺選情，但拜登（右）同樣面臨新挑戰。圖為2人9月30日舉行總統大選首場辯論會時情形。（照片來源皆為路透，本報後製）

    2020/10/03 15:47

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，英國廣播公司（BBC）2日針對川普和民主黨總統候選人的選情做出分析，指川普恐怕沒有時間在大選最後關頭衝刺，但拜登同樣面臨風險，尤其在「利用」川普染疫的議題時，可能動輒得咎，令川普得到「同情票」。

    BBC指出，川普的競選活動勢必停擺，儘管可以指派代表前去各州造勢，但他極為倚重家族成員和選戰幕僚，其中有許多人現在也都必須隔離。這對川普影響不可謂不大，因為全國民調上拜登已領先數月之久，搖擺州雖領先幅度較小，但仍不容小覷，「即使沒有染疫，川普本來就快沒有時間扭轉選舉態勢了。」

    然而，在國家陷入混亂時，美國社會傾向給予現任總統更多寬容和支持，何況是總統夫婦遭遇健康困境。儘管川普將面臨有關防疫的嚴厲詰問，但部分民眾仍可能會跨越政治分歧，為他及第一夫人梅蘭妮亞祝福和禱告。

    在這種情況下，民主黨必須注意的是，當他們擺出「早就跟你說過了」的姿態，指責川普自作自受時，他們也冒著被認為冷漠無情、幸災樂禍的風險，尤其現在已有逾20萬美國民眾死於武漢肺炎，哀痛的親友可能不樂見有人責怪受害者。換言之，拜登團隊如何回應川普染疫，是其一項挑戰。

    拜登2日的篩檢結果為陰性，並已透過「推特」向川普伉儷送上祝福。

    BBC另指出，華府如今人人自危，保守派聯邦女大法官巴瑞特的任命案，原本預定在大選前由參議院表決，如今可能被迫拖到大選後。此外，總統染疫升高全民戒心，可能會促使更多民眾改採郵寄投票，進而延誤大選結果公布時間；倘若選舉結果接近，雙方大打「法律戰」的機率也會上升，「在經歷一整年政治紛擾後，最大的風暴可能還沒到來。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》多名中國學者認為 川普將對中「更強硬」
    2020/10/03 13:51

    川普確診》多名中國學者認為 川普將對中「更強硬」
    川普確診》路透：若總統候選人死亡 選民仍只能投給川普或拜登
    2020/10/03 13:38

    川普確診》路透：若總統候選人死亡 選民仍只能投給川普或拜登
    川普染疫》拜登團隊要求副總統辯論 講台應距離3.6公尺
    2020/10/03 10:11

    川普染疫》拜登團隊要求副總統辯論 講台應距離3.6公尺
    川普確診》道指開盤大跌 財經名嘴克萊默：買基本面佳股票！
    2020/10/02 22:13

    川普確診》道指開盤大跌 財經名嘴克萊默：買基本面佳股票！
    國際今日熱門
    美國明年難民接收限額創新低 國際組織挨批無法反映全球危機
    2020/10/02 17:05

    美國明年難民接收限額創新低 國際組織挨批無法反映全球危機

    川普確診》白宮緊急取消行程 第二場辯論恐停辦
    2020/10/02 17:28

    川普確診》白宮緊急取消行程 第二場辯論恐停辦

    VTuber「稱台國家」日企道歉引爆日人怒火！議員聯盟開會討論
    2020/10/02 17:44

    VTuber「稱台國家」日企道歉引爆日人怒火！議員聯盟開會討論

    川普確診》雖酸「付出代價」 胡錫進難得送祝福：盼度過難關
    2020/10/02 17:01

    川普確診》雖酸「付出代價」 胡錫進難得送祝福：盼度過難關

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播