川普確診》分析美大選 BBC：川普難衝刺、拜登動輒得咎

BBC分析，川普（左）染疫後為總統大選走向帶來不確定性，他恐怕無法衝刺選情，但拜登（右）同樣面臨新挑戰。圖為2人9月30日舉行總統大選首場辯論會時情形。（照片來源皆為路透，本報後製）

2020/10/03 15:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，英國廣播公司（BBC）2日針對川普和民主黨總統候選人的選情做出分析，指川普恐怕沒有時間在大選最後關頭衝刺，但拜登同樣面臨風險，尤其在「利用」川普染疫的議題時，可能動輒得咎，令川普得到「同情票」。

BBC指出，川普的競選活動勢必停擺，儘管可以指派代表前去各州造勢，但他極為倚重家族成員和選戰幕僚，其中有許多人現在也都必須隔離。這對川普影響不可謂不大，因為全國民調上拜登已領先數月之久，搖擺州雖領先幅度較小，但仍不容小覷，「即使沒有染疫，川普本來就快沒有時間扭轉選舉態勢了。」

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然而，在國家陷入混亂時，美國社會傾向給予現任總統更多寬容和支持，何況是總統夫婦遭遇健康困境。儘管川普將面臨有關防疫的嚴厲詰問，但部分民眾仍可能會跨越政治分歧，為他及第一夫人梅蘭妮亞祝福和禱告。

在這種情況下，民主黨必須注意的是，當他們擺出「早就跟你說過了」的姿態，指責川普自作自受時，他們也冒著被認為冷漠無情、幸災樂禍的風險，尤其現在已有逾20萬美國民眾死於武漢肺炎，哀痛的親友可能不樂見有人責怪受害者。換言之，拜登團隊如何回應川普染疫，是其一項挑戰。

拜登2日的篩檢結果為陰性，並已透過「推特」向川普伉儷送上祝福。

BBC另指出，華府如今人人自危，保守派聯邦女大法官巴瑞特的任命案，原本預定在大選前由參議院表決，如今可能被迫拖到大選後。此外，總統染疫升高全民戒心，可能會促使更多民眾改採郵寄投票，進而延誤大選結果公布時間；倘若選舉結果接近，雙方大打「法律戰」的機率也會上升，「在經歷一整年政治紛擾後，最大的風暴可能還沒到來。」

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