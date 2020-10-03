武漢肺炎》馬來西亞單日287例確診創新高 沙巴成疫情熱點

馬來西亞單日新增287例確診，創下單日確診紀錄。（美聯社）

2020/10/03 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕全球正迎來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新一波疫情，馬來西亞昨日共新增287例確診，刷新疫情流行以來，單日確診數紀錄，病例則主要出現在吉打州以及沙巴州。

綜合外媒報導，馬來西亞2日宣布新增287例確診，皆為本土病例，其中吉打州新增129例、沙巴州則為113例，更有20名從沙巴前往其他地區的民眾確診。衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，政府已規定所有在9月27日到10月10日期間離開沙巴的民眾，進行武漢肺炎病毒檢測，並呼籲檢測結果陰性的民眾持續待在家中直到14天隔離期滿。

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沙巴在上週六（9月26日）結束地方選舉，隨後確診病例暴增，包括選委會多名官員都確診，吉打州新增的129例則與監獄群聚感染有關。截至目前馬來西亞累計1萬1771例確診，136例病歿。

諾希山表示，武漢肺炎病毒不會受季節影響，夏天和冬天都存在，不只是馬來西亞，其他國家病例也有出現上升的趨勢。諾希山也強調，只要每個人都遵守防疫，就可以控制病毒。馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）則在今（3）日，親自主持疫情特別會議。

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