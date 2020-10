川普確診》辯論會11人確診！白宮要求員工戴口罩 勿訪西翼辦公室

2020/10/03 12:35

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),辯論會上也有工作人員染疫,白宮防疫拉響警報;據俄亥俄州克里夫蘭市政府聲明,目前29日的總統辯論會已累計11例確診,而外媒引述白宮一封致工作人員郵件內容,其中呼籲若無必要,員工應減少至「白宮西翼辦公室(the West Wing)」,同時也要求員工應在白宮公共區域內配戴口罩。外媒指出在此前,白宮的口罩令相當寬鬆。

根據克里夫蘭市政府當地時間2日聲明,日前已有11例確診病例確認與總統辯論會有關,但確診者皆非俄州居民;市政府強調州內民眾安全,但也表示,可能有潛在病例仍在州外旅行、移動,對此,相關單位已採應變措施處理。

川普確診也使白宮內拉響警報,根據《路透》報導,美國國安會(United States National Security Council)週五時發佈內部郵件,下令要求全體員工在白宮公共區域內戴起口罩,同時避免對白宮西翼辦公室進行「不必要的訪問」;西翼辦公室包含美國總統辦公室「橢圓形辦公室」、戰情室和總統與內閣開會的會議室等。《路透》描述,此前,白宮的口罩令相當寬鬆。

這封郵件已由一位不願具名的美國資深官員證實為真,郵件強調自10月2日起員工出入白宮公共區域時應配戴口罩,公共區域包含電梯、走廊和廁所等,「在無法保持社交距離的情況下,也需配戴口罩,其中可能包括在個人工作區或會議室範圍內」。

針對西翼辦公室部分,郵件中則寫道,「除非您需要在西翼辦公室親自執行業務,否則我們懇請您避免不必要的造訪」。

根據約翰霍普金斯大學即時統計,美國累計確診病例數達733萬2019例,累計死亡病例數達20萬8693例。

