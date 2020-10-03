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    川普確診》辯論會11人確診！白宮要求員工戴口罩 勿訪西翼辦公室

    白宮一封致工作人員郵件要求員工配戴口罩，也呼籲若無必要，員工應減少至「白宮西翼辦公室（the West Wing）」。（歐新社）

    白宮一封致工作人員郵件要求員工配戴口罩，也呼籲若無必要，員工應減少至「白宮西翼辦公室（the West Wing）」。（歐新社）

    2020/10/03 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），辯論會上也有工作人員染疫，白宮防疫拉響警報；據俄亥俄州克里夫蘭市政府聲明，目前29日的總統辯論會已累計11例確診，而外媒引述白宮一封致工作人員郵件內容，其中呼籲若無必要，員工應減少至「白宮西翼辦公室（the West Wing）」，同時也要求員工應在白宮公共區域內配戴口罩。外媒指出在此前，白宮的口罩令相當寬鬆。

    根據克里夫蘭市政府當地時間2日聲明，日前已有11例確診病例確認與總統辯論會有關，但確診者皆非俄州居民；市政府強調州內民眾安全，但也表示，可能有潛在病例仍在州外旅行、移動，對此，相關單位已採應變措施處理。

    川普確診也使白宮內拉響警報，根據《路透》報導，美國國安會（United States National Security Council）週五時發佈內部郵件，下令要求全體員工在白宮公共區域內戴起口罩，同時避免對白宮西翼辦公室進行「不必要的訪問」；西翼辦公室包含美國總統辦公室「橢圓形辦公室」、戰情室和總統與內閣開會的會議室等。《路透》描述，此前，白宮的口罩令相當寬鬆。

    這封郵件已由一位不願具名的美國資深官員證實為真，郵件強調自10月2日起員工出入白宮公共區域時應配戴口罩，公共區域包含電梯、走廊和廁所等，「在無法保持社交距離的情況下，也需配戴口罩，其中可能包括在個人工作區或會議室範圍內」。

    針對西翼辦公室部分，郵件中則寫道，「除非您需要在西翼辦公室親自執行業務，否則我們懇請您避免不必要的造訪」。

    根據約翰霍普金斯大學即時統計，美國累計確診病例數達733萬2019例，累計死亡病例數達20萬8693例。

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