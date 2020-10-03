防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點

巴西總統波索納洛今年7月也一度確診武漢肺炎，目前已康復。（路透）

2020/10/03 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），此前素有「巴西川普」之稱的巴西總統波索納洛今年7月也一度確診；現已康復的波索納洛針對防疫作業不只輕忽，多次帶頭違反防疫守則的他，更笑稱武漢肺炎「不過就是小感冒而已」，還與衛生單位防疫唱反調，一個月內氣跑2名衛生部長。

根據巴西最大民意調查機構「資料頁報（Datafolha）」近期一份調查指出，波索納洛的支持度不減反增，在8月支持度竟然刷新了任內最高紀錄。

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巴西境內疫情至今仍嚴峻，確診數名列世界第3，連波索納洛和妻子自己也確診，政府高層也受影響，7月底以前，還有2位部長級與3位高級政府官員也表示自己武漢肺炎篩檢陽性。

值得留意的是，防疫失利卻未成為波索納洛執政致命傷，綜合外媒引述「資料頁報」民調結果，波索納洛的民調結果竟然攀升至2019年1月執政以來新高，調查中，8月有37%的受訪者認為波索納洛政府表現「『好』或『優異』」，比前次7月份調查增加了5%，刷新20月任期以來新高點。

巴西累計死亡病例名列全球第2，僅次於美國，《華爾街日報》又引述調查其他項目表示，47%受訪民眾並不認為巴西境內武漢肺炎致死率高應該怪在波索納洛頭上；分析指出，波索納洛早已打好算盤，隨著經濟狀況惡化，選民們只會記得他曾努力在疫情期間使人民保持工作狀態。

《華爾街日報》引述巴西致力於探究工人階級問題的研究公司「Locomotiva」總裁梅雷萊斯（Renato Meirelles）分析，他提出了波索納洛支持度成長的2項原因，其中一點是緊急救助金，另一點則是「波索納洛嘴巴閉得很緊（he kept his mouth shut）」；梅雷萊斯形容，「針對疫情大流行引起的經濟危機，波索納洛熟練、精明地找到了解方，避免造成政治成本，同時讓自己得於免責」。

巴西約有32%民眾，合計逾6700萬人，收到了這筆按月以支票給付的緊急救助金，金額約落在113美元到226美元之間（合約3200元至6500元新台幣），截至8月，這項政策已耗費巴西政府380億美元；根據經濟學家涅里分析（Marcelo Neri）表示，這項援助政策今年已使貧困人口減少了21%，換算下來合約1310萬人。

巴西政府在9月已對緊急救助金額進行縮減，但波索納洛有意將省下的金額用至政府其他的現金轉移計畫；新的支出計畫恐怕將對巴西的財政造成威脅，根據美國著名信貸評級機構「穆迪（Moody’s）」近期預估報告，巴西政府債務占GDP的比例可能會從2019年的76%增長到2020年約95%。

但民生問題仍然存在，不少巴西社會政策專家都認為，不少在地企業配合防疫關閉，釀成千上萬非正式工人失業後，援助項目仍然有存在的必要；根據「Locomotiva」8月底一份民調顯示，工人階級中，有92%領到救助金的人把錢花在了購買食物及民生用品上。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，巴西累計病例數達484萬7092例，名列全球第3，累計死亡病例數達14萬4680例，名列全球第2。

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