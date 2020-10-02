武漢肺炎》搶攻口罩商機 日本推出「初音」圖案口罩

日本虛擬歌手初音未來演唱會總能掀起粉絲熱潮，現在廠商趁勢推出初音版口罩。（法新社檔案照）

2020/10/02 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的持續延燒，日本也掀起一陣口罩大戰，廠商紛紛推出不同顏色及圖案，現在就有廠商看中近期日本防疫宣導大使的虛擬歌手初音未來，打算在日本推出「初音圖案」的可重複清洗口罩，準備搶攻口罩市場。

綜合外媒報導，日本虛擬歌手初音未來，在日本演唱會總能場場爆滿，廠商看中她的人氣，製作初音的口罩，並於今（2）日在日本搶先推出，該款口罩除了標榜能有效防臭外，同時也兼具較好的透氣性，可減少使用上的悶熱感。

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初音口罩也打造成可重複清洗使用，口罩主打「初音色」即藍綠色，單片口罩為990日元（約新台幣272元），不過此款口罩並非「醫療級」口罩，因此會有多少日本民眾買單，還有待觀察。

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初音口罩在日本開賣，雖然可清洗重覆使用，但並非醫療級口罩，市場接受度仍待觀察。（圖擷自piapro.jp）

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