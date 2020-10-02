川普確診》美衛生部長阿札爾 武漢肺炎檢驗陰性

阿札爾（左）今年8月訪台，他今天進行檢測，確定為武漢肺炎陰性反應。（中央社檔案照）

2020/10/02 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天（2日）確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），8月曾經訪台的美國衛生部長阿札爾在推特表示，為了慎重起見，自己也去進行檢測，結果是陰性。

阿札爾美國時間週五上午表示，「出於謹慎考慮，今天早上我進行了新型冠狀病毒測試，結果為陰性。我將如期在國會作證。」

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阿札爾說，「祝福總統伉儷和所有武漢肺炎患者能迅速地完全康復。」

Out of an abundance of caution I was tested for COVID-19 this morning and the result was negative. I will be testifying before Congress as scheduled.



Wishing @POTUS and @FLOTUS and all those with COVID-19 a swift and complete recovery. — Secretary Alex Azar （@SecAzar） October 2, 2020

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