為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》美衛生部長阿札爾 武漢肺炎檢驗陰性

    阿札爾（左）今年8月訪台，他今天進行檢測，確定為武漢肺炎陰性反應。（中央社檔案照）

    阿札爾（左）今年8月訪台，他今天進行檢測，確定為武漢肺炎陰性反應。（中央社檔案照）

    2020/10/02 23:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天（2日）確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），8月曾經訪台的美國衛生部長阿札爾在推特表示，為了慎重起見，自己也去進行檢測，結果是陰性。

    阿札爾美國時間週五上午表示，「出於謹慎考慮，今天早上我進行了新型冠狀病毒測試，結果為陰性。我將如期在國會作證。」

    阿札爾說，「祝福總統伉儷和所有武漢肺炎患者能迅速地完全康復。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》吳嘉隆分析：中共若再頂撞 美國恐先出手
    2020/10/02 23:27

    川普確診》吳嘉隆分析：中共若再頂撞 美國恐先出手
    川普確診》美國務卿龐皮歐 檢測結果為陰性
    2020/10/02 18:31

    川普確診》美國務卿龐皮歐 檢測結果為陰性

    不只雙語學區 富宇哈佛苑機能超優
    川普確診》酸「來台檢測會是陰性」葉毓蘭道歉刪文
    2020/10/02 18:19

    川普確診》酸「來台檢測會是陰性」葉毓蘭道歉刪文
    川普確診》比對美國疫情統計數據 美媒曝川普惡化機率
    2020/10/02 17:26

    川普確診》比對美國疫情統計數據 美媒曝川普惡化機率
    川普確診》國民黨推文鬧「國際級笑話」 網友：太爛了
    2020/10/02 17:15

    川普確診》國民黨推文鬧「國際級笑話」 網友：太爛了
    國際今日熱門
    前北約秘書長籲歐盟抗中連台 建議3方面加強與台關係
    2020/10/02 09:58

    前北約秘書長籲歐盟抗中連台 建議3方面加強與台關係

    採訪港人抗議命運大不同 網媒收到限聚令告票
    2020/10/02 00:04

    採訪港人抗議命運大不同 網媒收到限聚令告票

    偽裝獨立媒體 俄網路組織意圖再次操弄美國大選輿論
    2020/10/02 00:33

    偽裝獨立媒體 俄網路組織意圖再次操弄美國大選輿論

    不甩港警封鎖！港人上獅子山「和你燈」 成功再現「香港之路」
    2020/10/02 06:01

    不甩港警封鎖！港人上獅子山「和你燈」 成功再現「香港之路」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播