川普確診》美衛生部長阿札爾 武漢肺炎檢驗陰性

2020/10/02 23:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今天(2日)確診感染武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),8月曾經訪台的美國衛生部長阿札爾在推特表示,為了慎重起見,自己也去進行檢測,結果是陰性。

阿札爾美國時間週五上午表示,「出於謹慎考慮,今天早上我進行了新型冠狀病毒測試,結果為陰性。我將如期在國會作證。」

阿札爾說,「祝福總統伉儷和所有武漢肺炎患者能迅速地完全康復。」

