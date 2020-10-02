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    川普確診》吳嘉隆分析：中共若再頂撞 美國恐先出手

    吳嘉隆認為，川普確診事件可能會改變他的中國政策，或許會更為強硬的對中國出手。（法新社檔案照）

    吳嘉隆認為，川普確診事件可能會改變他的中國政策，或許會更為強硬的對中國出手。（法新社檔案照）

    2020/10/02 23:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），經濟學者吳嘉隆今（2日）表示，此事可能會影響川普對中國的態度，「中共如果再頂撞，美國可能就不會等中共攻擊過來再來出手了。因為對發動生物戰的恐怖份子不需要客氣。」

    吳嘉隆在臉書指出，川普的辯論對手並不是民主黨候選人拜登，這種拼連任的選舉，選民要決定的是要不要給現任者連任。如果選民決定給他連任，那麼即使挑戰者再強，都可能會輸，相反地，如果選民決定不給他連任，那麼即使挑戰者再差都會贏。所以川普的真正重點是放在說服選民，自己值得再幹一任。

    吳嘉隆表示，在疫情之前，川普的執政績效非常明顯，各項經濟數據都是50年來的最佳狀態，美國股市也在歷史新高附近，合理推測川普的連任機會幾乎到了百分之百。但是，疫情發生之後，失業率爆衝，經濟急遽衰退，美國本土的死亡人數超過20萬人，才讓川普選得很辛苦。

    吳嘉隆認為，現在川普本人也確診，可能會開始認真報仇了，川普有機率認定「中共是恐怖主義組織，是犯罪集團。然後，可取消主權豁免，關閉中國的領事館，或是乾脆驅逐中共駐美大使，甚至斷交。」未來也有機會聯合各國一起向中國索賠，一旦中方無力償還，美方就針對中共高官的海外資產出手，或註銷中國央行持有的美國公債。

    吳嘉隆強調，「情況如果再惡化下去（我當然不希望這樣），中共如果再頂撞，美國可能就不會等中共攻擊過來再來出手了。因為對發動生物戰的恐怖份子不需要客氣，不需要說我先讓你打，我再來反擊。誰說美國不能對恐怖主義集團開第一槍？！」

    吳嘉隆臉書全文

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