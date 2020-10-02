川普確診》美國大和解？曾嚴厲抨擊川普 批評家們皆祝福康復

美國總統川普確診武漢肺炎後，過去曾痛斥他的多名批評家紛紛送上祝福，希望他趕快好起來。（法新社）

2020/10/02 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普夫婦確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），全球為之震動。不過，向來引起許多爭議的川普在染疫後，反而收到許多批評家的祝福，希望他趕快好起來。

據《福斯新聞》報導，《MSNBC》主持人梅道（Rachel Maddow），是美國第一個公開自己是同性戀的黃金時段新聞主播，作風直白爽快，曾痛斥川普簡直是要來摧毀美國，但川普確診後，梅道發文祈禱上帝保佑川普和第一夫人梅蘭妮亞，畢竟武漢肺炎是可怕而無情的，沒人希望它感染給任何人。

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美國女演員米蘭諾（Alyssa Milano）在許多議題上都曾抨擊過川普，川普感染的消息傳出後，米蘭諾坦言她本身就是確診患者，而且飽受後遺症之苦，所以她真的不希望最大的敵人染疫。

《CNN》前主持人摩根（Piers Morgan）曾嚴厲批評川普的防疫政策，但川普染疫後他並沒有拍手叫好，而是怒斥那些額手稱慶的網友們。摩根說，部分人士曾痛罵川普是冷漠、無情且缺乏同情心的混帳，如今卻開心地看著川普夫婦確診，這些人「並不比他們所討厭的人更好」。

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