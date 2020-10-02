為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》美國大和解？曾嚴厲抨擊川普 批評家們皆祝福康復

    美國總統川普確診武漢肺炎後，過去曾痛斥他的多名批評家紛紛送上祝福，希望他趕快好起來。（法新社）

    美國總統川普確診武漢肺炎後，過去曾痛斥他的多名批評家紛紛送上祝福，希望他趕快好起來。（法新社）

    2020/10/02 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普夫婦確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），全球為之震動。不過，向來引起許多爭議的川普在染疫後，反而收到許多批評家的祝福，希望他趕快好起來。

    《福斯新聞》報導，《MSNBC》主持人梅道（Rachel Maddow），是美國第一個公開自己是同性戀的黃金時段新聞主播，作風直白爽快，曾痛斥川普簡直是要來摧毀美國，但川普確診後，梅道發文祈禱上帝保佑川普和第一夫人梅蘭妮亞，畢竟武漢肺炎是可怕而無情的，沒人希望它感染給任何人。

    美國女演員米蘭諾（Alyssa Milano）在許多議題上都曾抨擊過川普，川普感染的消息傳出後，米蘭諾坦言她本身就是確診患者，而且飽受後遺症之苦，所以她真的不希望最大的敵人染疫。

    《CNN》前主持人摩根（Piers Morgan）曾嚴厲批評川普的防疫政策，但川普染疫後他並沒有拍手叫好，而是怒斥那些額手稱慶的網友們。摩根說，部分人士曾痛罵川普是冷漠、無情且缺乏同情心的混帳，如今卻開心地看著川普夫婦確診，這些人「並不比他們所討厭的人更好」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》別掉以輕心！美醫師：川普可能1週後才會出現症狀
    2020/10/02 16:07

    川普確診》別掉以輕心！美醫師：川普可能1週後才會出現症狀
    川普確診》驚！心腹幕僚染疫後 川普仍出席紐澤西募款活動
    2020/10/02 15:43

    川普確診》驚！心腹幕僚染疫後 川普仍出席紐澤西募款活動

    不只雙語學區 富宇哈佛苑機能超優
    川普確診》美專家：川普年齡與宿疾 醫療團隊須留意
    2020/10/02 14:22

    川普確診》美專家：川普年齡與宿疾 醫療團隊須留意
    川普確診》什麼心態！中國網友竟稱「普天同慶」
    2020/10/02 13:35

    川普確診》什麼心態！中國網友竟稱「普天同慶」
    國際今日熱門
    前北約秘書長籲歐盟抗中連台 建議3方面加強與台關係
    2020/10/02 09:58

    前北約秘書長籲歐盟抗中連台 建議3方面加強與台關係

    香港十一大遊行》男遭港警撲倒昏迷 急救送醫仍不省人事
    2020/10/01 19:56

    香港十一大遊行》男遭港警撲倒昏迷 急救送醫仍不省人事

    港人中秋上街抗議 港警舉《港版國安法》紫旗逮62人
    2020/10/01 18:39

    港人中秋上街抗議 港警舉《港版國安法》紫旗逮62人

    媽媽有保庇！她用母親生前養號簽樂透 爽中2073萬
    2020/10/01 18:45

    媽媽有保庇！她用母親生前養號簽樂透 爽中2073萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播