川普確診》確診後首發聲！夫人梅蘭妮亞：近期行程全取消

2020/10/02 14:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的貼身幕僚希克斯(Hope Hicks)1日確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),川普也隨後在推特上表示,他和妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)都已確診,將立即開始進行隔離和治療過程。梅蘭妮亞稍早也透露,行程將會全部取消。

綜合外媒報導,確診的美國總統川普貼身幕僚希克斯(Hope Hicks)曾擔任白宮聯絡室主任,是川普「最親密的助手之一」,於今年選前重新加入川普團隊,本週曾多次和川普一同搭機出行,其中包含9月30日的總統大選辯論會,且「未戴口罩」,值得注意的是,2人在日前的總統大選辯論會還曾一同出席。

請繼續往下閱讀...

川普夫婦隨後先宣布自主隔離,接著檢測結果出爐後,川普便證實確診消息,他在推特上表示,「我與梅蘭妮亞對武漢肺炎的檢測為陽性,我們將立即開始自主隔離和復原療程,我們將共同度過難關!」

梅蘭妮亞確診後,稍早在推特上首次發聲,表示「就像今年大多數美國人做的那樣,我和川普確診後在家進行隔離,我們狀況相當好,並會取消所有行程,請大家確保自己的身體健康,我們會一起度過難關」。

梅蘭妮亞推特全文

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.