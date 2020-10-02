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    川普確診》確診後首發聲！夫人梅蘭妮亞：近期行程全取消

    川普和妻子梅蘭妮亞確診，將立即開始進行隔離和治療過程。梅蘭妮亞稍早也透露，行程將會全部取消。（路透）

    川普和妻子梅蘭妮亞確診，將立即開始進行隔離和治療過程。梅蘭妮亞稍早也透露，行程將會全部取消。（路透）

    2020/10/02 14:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）1日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），川普也隨後在推特上表示，他和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）都已確診，將立即開始進行隔離和治療過程。梅蘭妮亞稍早也透露，行程將會全部取消。

    綜合外媒報導，確診的美國總統川普貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）曾擔任白宮聯絡室主任，是川普「最親密的助手之一」，於今年選前重新加入川普團隊，本週曾多次和川普一同搭機出行，其中包含9月30日的總統大選辯論會，且「未戴口罩」，值得注意的是，2人在日前的總統大選辯論會還曾一同出席。

    川普夫婦隨後先宣布自主隔離，接著檢測結果出爐後，川普便證實確診消息，他在推特上表示，「我與梅蘭妮亞對武漢肺炎的檢測為陽性，我們將立即開始自主隔離和復原療程，我們將共同度過難關！」

    梅蘭妮亞確診後，稍早在推特上首次發聲，表示「就像今年大多數美國人做的那樣，我和川普確診後在家進行隔離，我們狀況相當好，並會取消所有行程，請大家確保自己的身體健康，我們會一起度過難關」。

    梅蘭妮亞推特全文

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