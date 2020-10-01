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    俄疫情升溫單日近9000確診 莫斯科要求65歲以上遠距工作

    俄羅斯武肺疫情嚴峻。（彭博）

    俄羅斯武肺疫情嚴峻。（彭博）

    2020/10/01 22:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯疫情升溫，過去24小時新增8945起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例。

    根據《莫斯科時報》報導，俄羅斯在8月份時曾一度日增不到5000名確診病例，直到10月份飆升至日增8945確診，根據世界實時統計數據（WORLDOMETER）統計，俄羅斯目前的總確診人數達到118萬5231人，2萬891人死亡，其中莫斯科的疫情特別嚴重，過去一週的單日新增確診病例成長一倍以上，今日（1日）新增病例超過2400人。

    莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）今天宣布，莫斯科雇主必須在10月5日至28日期間將30％的員工改成遠距離工作，65歲以上及患有慢性病者也需改成遠距離工作。醫療機構、國防機關、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）和俄羅斯航太公司（Roscosmos）的員工不在此限；索比亞寧沒有透露是否制定法規，對違反規定者進行處罰。

    索比亞寧也宣布莫斯科市的學校將從10月5日至18日放假兩週，以減緩該市疫情擴散，並稱兒童中有許多無症狀病例患者。

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