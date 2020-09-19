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    俄羅斯批准武漢肺炎處方藥 最快下週就能在藥局買到

    俄羅斯武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）處方藥Coronavir已被批准，預計最快從下週開始就能在藥局買到。（歐新社）

    俄羅斯武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）處方藥Coronavir已被批准，預計最快從下週開始就能在藥局買到。（歐新社）

    2020/09/19 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯藥廠R-Pharm表示，當局已批准該公司的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）處方藥Coronavir，預計最快從下週開始就能在藥局買到，這款藥物主要是針對輕症至中等症狀的患者。

    據《路透》報導，俄羅斯5月份已批准武漢肺炎藥物阿維法韋（Avifavir）上市，阿維法韋和R-Pharm的處方藥Coronavir都是基於法匹拉韋（favipiravir）開發出來的，法匹拉韋是抗病毒藥物Avigan的關鍵成分，2014年曾用來對抗流感，目前在日本廣泛用於武漢肺炎基礎治療。

    R-Pharm指出，在完成168例武漢肺炎患者的第三期臨床試驗後，Coronavir已獲准使用，這項消息似乎顯示出俄羅斯在對抗武漢肺炎上又進了一步，畢竟俄國已向其他國家出口武漢肺炎篩檢工具，並且Sputnik-V疫苗也找到了不少買家。

    不過，Coronavir的臨床試驗相對較小，英國研究員在對數千名患者進行試驗後，歐洲健康監管機構才批准類固醇地塞米松可以用來治療武漢肺炎病患。

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