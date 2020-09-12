武漢肺炎》俄國首批疫苗已運至相關地區 供高風險族群施打

俄國首批疫苗「史普尼克Ｖ」已分配至境內相關地區，供高風險族群施打，圖為俄國醫療專家。（歐新社）

2020/09/12 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕儘管俄羅斯9日才宣佈「史普尼克Ｖ（Sputnik V）」武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗要進入第3階段臨床實驗，但12日俄國媒體就報導，首批「史普尼克Ｖ」疫苗已送至相關地區，供高風險族群人口使用，用以對抗武漢肺炎。

據《塔斯社》報導，俄國衛生部1位發言人向記者表示，俄國首批疫苗「史普尼克Ｖ」已分配至境內相關地區，供高風險族群施打，他說，「由俄國官方研究機構『加瑪利亞研究院（Gamaleya Institute）』開發的首批『史普尼克Ｖ』疫苗已經運送至相關地區」，俄國將確保該款疫苗能供高風險族群民眾施打，藉以對抗武漢肺炎。

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《塔斯社》指出，俄羅斯8月11日宣佈成為全球首個註冊疫苗的國家，稱史普尼克Ｖ疫苗成功研發，相關人體試驗亦在6月至7月之間進行，俄羅斯衛生部更表示，相關疫苗所能提供的免疫能力最久能長達2年。

而俄羅斯當局9日才宣佈，「史普尼克Ｖ」將進入第3階段臨床實驗。據了解，「史普尼克Ｖ」疫苗目前沒有出現任何嚴重的不良反應，且76位在第一、第二階段臨床實驗接種疫苗的志願者也皆出現長期抗體反應。

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俄國首批疫苗「史普尼克Ｖ」已分配至境內相關地區，供高風險族群施打，圖為「史普尼克Ｖ」疫苗。（法新社）

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