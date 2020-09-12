為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》俄國首批疫苗已運至相關地區 供高風險族群施打

    俄國首批疫苗「史普尼克Ｖ」已分配至境內相關地區，供高風險族群施打，圖為俄國醫療專家。（歐新社）

    俄國首批疫苗「史普尼克Ｖ」已分配至境內相關地區，供高風險族群施打，圖為俄國醫療專家。（歐新社）

    2020/09/12 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管俄羅斯9日才宣佈「史普尼克Ｖ（Sputnik V）」武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗要進入第3階段臨床實驗，但12日俄國媒體就報導，首批「史普尼克Ｖ」疫苗已送至相關地區，供高風險族群人口使用，用以對抗武漢肺炎。

    《塔斯社》報導，俄國衛生部1位發言人向記者表示，俄國首批疫苗「史普尼克Ｖ」已分配至境內相關地區，供高風險族群施打，他說，「由俄國官方研究機構『加瑪利亞研究院（Gamaleya Institute）』開發的首批『史普尼克Ｖ』疫苗已經運送至相關地區」，俄國將確保該款疫苗能供高風險族群民眾施打，藉以對抗武漢肺炎。

    《塔斯社》指出，俄羅斯8月11日宣佈成為全球首個註冊疫苗的國家，稱史普尼克Ｖ疫苗成功研發，相關人體試驗亦在6月至7月之間進行，俄羅斯衛生部更表示，相關疫苗所能提供的免疫能力最久能長達2年。

    而俄羅斯當局9日才宣佈，「史普尼克Ｖ」將進入第3階段臨床實驗。據了解，「史普尼克Ｖ」疫苗目前沒有出現任何嚴重的不良反應，且76位在第一、第二階段臨床實驗接種疫苗的志願者也皆出現長期抗體反應。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    俄國首批疫苗「史普尼克Ｖ」已分配至境內相關地區，供高風險族群施打，圖為「史普尼克Ｖ」疫苗。（法新社）

    俄國首批疫苗「史普尼克Ｖ」已分配至境內相關地區，供高風險族群施打，圖為「史普尼克Ｖ」疫苗。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》俄史普尼克Ｖ疫苗第3階段臨床實驗 已3.1萬人報名
    2020/09/10 20:06

    武漢肺炎》俄史普尼克Ｖ疫苗第3階段臨床實驗 已3.1萬人報名
    後疫情外交佈局 俄國人道物資援助機昨抵剛果共和國
    2020/09/06 16:40

    後疫情外交佈局 俄國人道物資援助機昨抵剛果共和國

    熱銷三萬保證　小休旅冠軍非他莫屬
    武漢肺炎》俄羅斯疫苗11月可能在南韓生產 搶攻亞洲市場
    2020/09/06 16:36

    武漢肺炎》俄羅斯疫苗11月可能在南韓生產 搶攻亞洲市場
    武漢肺炎》俄國學校重啟 教師憂被迫接種疫苗
    2020/09/01 18:08

    武漢肺炎》俄國學校重啟 教師憂被迫接種疫苗

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    美解密「六項保證」中國跳腳 專家點出美國從沒接受一中原則
    2020/09/11 13:15

    美解密「六項保證」中國跳腳 專家點出美國從沒接受一中原則

    故技重施？微軟指拜登選舉團隊疑似遭俄國駭客入侵
    2020/09/11 13:19

    故技重施？微軟指拜登選舉團隊疑似遭俄國駭客入侵

    館藏裸體藝術作品 美術館拒低胸洋裝女子入場挨轟
    2020/09/11 14:21

    館藏裸體藝術作品 美術館拒低胸洋裝女子入場挨轟

    中國廣西施工隧道坍方 9工人被埋18小時仍未救出
    2020/09/11 13:43

    中國廣西施工隧道坍方 9工人被埋18小時仍未救出

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播