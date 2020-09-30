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    日本香川縣立法限制打電動 高中生質疑違憲提告索賠

    日本香川縣在今年3月通過爭議自治法規《網路・遊戲成癮對策條例》。示意圖。（法新社）

    日本香川縣在今年3月通過爭議自治法規《網路・遊戲成癮對策條例》。示意圖。（法新社）

    2020/09/30 23:29

    〔即時新聞／綜合報導〕日本香川縣在今年3月通過爭議自治法規《網路・遊戲成癮對策條例》（ネット・ゲーム依存症対策条例），規定學校及家長有義務規範未成年者每天玩電動的時間，平日最多玩1小時、假日則是1.5小時，在今年4月正式實施；該縣有位17歲的高中生與其母親認為該條例違反《日本憲法》涉嫌侵犯人權，向高松地方法院提起違憲訴訟，並要求香川縣要求賠償160萬日元（約43萬新台幣）。

    根據《共同社》報導，《網路・遊戲成癮對策條例》主要規定未滿18歲者每天玩電動的時數不得超過60分鐘，學校例休假則為90分鐘，更規定中、小學生使用智慧型手機最晚只能玩到晚上9點，高中生則為晚上10點前，「家長有義務限制孩子遵守規定」，不過該法沒有罰則。

    不過香川縣高松市有名17歲的男高中生及其母親認為，《網路・遊戲成癮對策條例》涉嫌違反《日本憲法》第十三條法條中「全體國民都作為個人而受到尊重。對於謀求生存、自由以及幸福的國民權利，只要不違反公共福利，在立法及其他國政上都必須受到最大的尊重」所保障之權利，因此向高松地方法院提起違憲訴訟。

    男高中生主張，日本中央政府今年3月時曾在國會針對該條例做出回應，表示「尚不清楚為了防止遊戲依賴症而限制時間的有效性及科學依據」，因此該條例的「科學合理性並未得到驗證」，即便有科學依據，「父母和子女也有自由決定玩多長時間遊戲的權利」，該條例涉嫌違反《日本憲法》第十三條的保障，過度限制人權。

    據稱這位男高中生將從事電競方面工作視為未來的目標之一，他表示因法規「無法在自己規劃的時間玩遊戲，晚上10點以後也不能和朋友用智慧手機聯絡」；他的透過群眾募資募集訴訟費用，已成功得到1844人支持、共約612萬日元（約168萬新台幣），超過原始目標金額500萬日元（約137.2萬新台幣）。

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