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    抗中成「華盛頓共識」 分析：無論川普還是拜登 都沒把中國當朋友

    民主黨候選人拜登。（彭博）

    民主黨候選人拜登。（彭博）

    2020/09/30 13:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國人普遍認為民主黨候選人拜登上任會比川普更友善，但外媒引述專家說法指出，無論川普還是拜登，都沒有把中國當朋友。

    《BBC中文網》報導，智庫網站「中美印象」的主編劉亞偉分析，美國兩黨鬥爭嚴重，但面對中國問題時，卻罕見的同仇敵愾，一連串涉台、涉港、涉疆法案幾乎都是全票通過。報導指出，美國兩黨對中國的態度，甚至出現了「華盛頓共識」一詞，前美國國防官員費爾斯柏里（Michael Pillsbury）指出，在美國前總統歐巴馬執政的最後兩年裡，就訂定了抗中戰略「亞太再平衡」。

    報導表示，「華盛頓共識」並非沒有分歧，聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗便將美國對中國態度分為3派，分別是「懲罰派」，用強力手段懲罰中國所造成美國利益的損失；第二是「脫鉤派」，要在技術、醫療、金融、安全領域與中國脫鉤；第三是「拯救派」，承認中國仍是重要的出口市場，兩國可在某些領域有合作空間。

    報導也引述民調看法，拜登的選民認為，中國是美國的敵人，但俄羅斯是更大的敵人，至於共和黨人裡面，有31%的人認為美國最大敵人是中國，只有9%認為是俄羅斯。

    美國總統川普。（彭博）

    美國總統川普。（彭博）

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