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    江西傳8幹部拆親屬墳墓被「通報表揚」 中國網友：奇葩！

    中國江西省上饒市鄱陽縣人民政府近日傳出官網出現一篇署名「雙港鎮人民政府」的「表揚」通報，理由為轄下8名幹部拆了「親屬墳墓」，為鎮上墳墓治理「做出了榜樣」。（圖翻攝自《澎湃新聞》網站）

    中國江西省上饒市鄱陽縣人民政府近日傳出官網出現一篇署名「雙港鎮人民政府」的「表揚」通報，理由為轄下8名幹部拆了「親屬墳墓」，為鎮上墳墓治理「做出了榜樣」。（圖翻攝自《澎湃新聞》網站）

    2020/09/30 14:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省上饒市鄱陽縣人民政府近日傳出官網出現一篇署名「雙港鎮人民政府」的「表揚」通報，理由為轄下8名幹部拆了「親屬墳墓」，為鎮上墳墓治理「做出了榜樣」，中國網友聞訊直呼「自掘祖墳」、「真的是奇葩」。

    《澎湃新聞》報導，該份〈關於王訓文、彭芳臘等同志的通報表揚〉上寫到，全鎮當前重點工作之一為大力開展農村人居環境整治、墳墓專項治理，鎮黨委、政府號召全體黨員幹部、公職人員「以身作則」，落實縣委、縣府統一決策部署。

    據報，通報中羅列雙橋村支部負責人王訓文「拆除」爺奶等親屬墳墓17座、雙豐村黨支部書記彭芳臘「拆除」父親墳墓1座等，8人共計拆了29座墳墓，部分註記與爺奶父母有關。通報指出，這些人的行為「彰顯」黨員幹部「思想覺悟」，體現趕早、做快、幹好，為該鎮墳墓治理榜樣，決定給予「通報表揚」。

    通報也提到，希望相關幹部「學習先進、積極作為」，以行動支持農村人居環境治理、墳墓專項治理工作，形成濃厚氛圍、早日完成任務。

    中國網友調侃，「讚一個，讚的是做出通報表揚決定的那個幹部，虧你想得出來」、「什麼時候扒墳也要通報表揚了？」「黨說表揚就表揚」、「現在好了，全國人民都知道他們刨了自家人的祖墳」，不過也有人認為「沒那麼誇張」、應該是「遷墳」，但網友回應「官方通報自己寫的拆除」。

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