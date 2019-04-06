中國墓價飛漲上看400萬 民眾嘆「活不起也死不起」

2019-04-06 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京等一線城市近年不僅房價居高不下，就連墓地也飆漲至一座上百萬元人民幣（逾新台幣4百萬元），讓當地民眾大喊吃不消，直呼簡直讓人「活不起，也死不起」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國墓地價格持續飆升，在清明節期間成了熱門話題。以北京為例，許多地區的墓地已漲至數十萬以至上百萬元人民幣，部分負擔不起的民眾只好選擇將親人葬在鄰近省分的山林內，但這不僅無法構成傳統習俗中的「魂歸故土」，也勢必造成未來兒孫掃墓的極大不便，北京居民可能要到河北掃墓，上海人則要到蘇州掃墓。

有民眾透露，面對不斷高漲的墓地價格，他們家族去年在鄰近地區的偏僻深山中買了塊墓地，進山以後還要走上很久才能抵達，但換算一坪要價也超過3.3萬元人民幣（約新台幣15萬元），比在當地買塊農地還貴上好幾倍。

對於持續飆漲的墓地價格，中國民眾紛紛在網路上大吐苦水，有人譏嘲道「清明時節雨紛紛，一問墓價欲斷魂」，還有人大呼「活不起，也死不起」，意指活著時候買不起房，死了以後更買不起墓。

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