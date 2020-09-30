全球首見！英噴氣飛行救難測試成功 90秒從谷底到山巔

英國鋼鐵人白朗寧親自穿著救護人員的標準攜行裝備，外部配戴噴氣式個人飛行裝進行模擬救援任務。（擷取自YouTube）

2020/09/30 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕偏遠山區一旦發生意外或傷病，對地面救護人員而言，不僅較難快速抵達，路程也同樣具有風險，而直升機空中救援也不是每次都有適合降落的條件，英國空中救護大隊（GNAAS）與發明飛行裝的「英國鋼鐵人」合作進行的測試影片近日曝光，雙方均認為，未來可能推出全球首位裝備噴氣服的救護人員。

根據《CNN》報導，英國空中救護大隊發表聲明指出，該機構與英國噴氣裝開發商「Gravity Industries」共同合作的項目進入測試階段，雙方同步發布近日在英格蘭西北湖區國家公園測試的紀錄影片。

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影片中，「Gravity Industries」創始人，英國鋼鐵人白朗寧（Richard Browning）親自穿著救護人員的標準攜行裝備，外部配戴噴氣式個人飛行裝進行模擬救援任務，只見他順利從谷底飛上山頂，並成功降落在預定的救援地點，全程僅費時90秒便完成徒步至少需花費25分鐘的路程。

英國空中救護大隊營運總監莫森（Andy Mawson）對測試結果表達讚賞，他認為，這套噴氣服具有巨大的潛力，可向偏遠地區提供高效且相對安全的急症救護服務。

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白朗寧從谷底起飛。（擷取自YouTube）

白朗寧一路翻山越嶺，耗時僅90秒便登上山巔。（擷取自YouTube）

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