巴西廢除保護紅樹林法規 環團怒轟犯罪

巴西波索納洛政府28日廢除了保護紅樹林和其他脆弱沿海生態系統的法規，將使這類土地得以開發。（路透）

2020/09/29 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕巴西波索納洛（Jair Bolsonaro）政府28日廢除了保護紅樹林和其他脆弱沿海生態系統的法規，將使這類土地得以開發，環保團體警告此舉將造成災難性影響，直言這是危害社會的「罪行」。

綜合外媒報導，巴西環境部長薩爾斯（Ricardo Salles）28日主持國家環境委員會會議，決議撤銷一系列環保法規，其中，2002年創設、保護巴西許多熱帶紅樹林和大西洋沿岸沙丘灌木叢的「永久保護區」被廢除。

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環保人士警告，放寬法規將使這類土地得以開發，可能對其生態系統造成災難性影響。巴西非政府組織「搶救大西洋叢林」（SOS Mata Atlantica）負責人曼托瓦尼（Mario Mantovani）說，「這些地區已經受到房地產開發帶來的巨大壓力」。

他表示，「2002年的法規至少保護它們免遭進一步破壞」，直言廢除這些法規的舉動是危害社會的罪行。

外媒指出，4000平方公尺紅樹林可吸收的二氧化碳量，與同等面積亞馬遜雨林吸收的二氧化碳量幾乎相同。

綠色和平組織表示，「即使我們目睹了破紀錄的環境破壞，而且巴西還處在火海中，薩爾斯仍然致力於促進更多的破壞。」

今年4月，一段揭露波索納洛內閣會議的影片顯示，環境部長薩爾斯在會議上說，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行是廢除法規的機會，「現在媒體只談論武漢肺炎」。

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