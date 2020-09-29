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    批《梵中協議》引不滿？龐皮歐到梵諦岡 傳方濟各拒見

    美國國務卿龐皮歐訪梵諦岡，卻傳出被教宗方濟各（右下白袍者）「拒見」；外傳，原因之一是梵諦岡對龐皮歐前陣子公開反對教廷續簽《梵中協議》的言論「相當震驚」。（美聯社資料照）

    美國國務卿龐皮歐訪梵諦岡，卻傳出被教宗方濟各（右下白袍者）「拒見」；外傳，原因之一是梵諦岡對龐皮歐前陣子公開反對教廷續簽《梵中協議》的言論「相當震驚」。（美聯社資料照）

    2020/09/29 19:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐將在當地時間的今明（29日、30日）兩天訪問義大利首都羅馬及天主教教廷，不過有消息傳出，梵諦岡可能以「教宗通常不與正值大選期間的外國領袖碰面」為由，讓龐皮歐吃閉門羹，僅能與梵蒂岡國務院長及外交事務秘書長會面；有分析指出，這可能是因為龐皮歐日前譴責梵諦岡與中國簽署《梵中協議》，引起教廷不滿，因此教宗拒見龐皮歐。

    綜合外媒報導，龐皮歐18日曾公開反對教廷續簽《梵中協議》，並要求教廷對中國硬起來，更稱這份協議將危及教廷的「道德權威」；雖然梵諦岡對龐皮歐的批評不予置評，且仍照計畫續簽《梵中協議》，但有消息指出，梵諦岡對龐皮歐的言論「相當震驚」，可能是方濟各拒見的原因之一。

    龐皮歐此行預計會針對《梵中協議》向梵蒂岡施壓，就算見不到方濟各，仍會與教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）、教廷外交事務秘書長蓋拉格大主教（Paul Gallagher）等教廷代表會面，且明天（30日）將美國駐梵蒂岡大使館舉行的一場有關保護宗教自由的座談會中發表演說。

    除了龐皮歐被拒見，高齡88歲的香港榮休主教陳日君23日抵達羅馬請求覲見教宗，然而等了3天都未獲教宗接見，連一通電話也沒有，27日黯然回港，此事也引起多家義大利媒體撻伐，痛批教宗持續對香港局勢保持噤聲。

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