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    河南近萬寵物受困包裹死亡！現場滿地血跡、臭氣熏天

    中國東興物流園出大包，近萬隻寵物受困包裹中死亡。（圖擷取自微博）

    中國東興物流園出大包，近萬隻寵物受困包裹中死亡。（圖擷取自微博）

    2020/09/29 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！中國屢傳不當對待動物之消息，近日更被人爆出某物流園區因運輸車滯留，導致近萬隻寵物受困包裹，因缺氧、缺水、缺糧死亡，當地志工趕往慘不忍睹的現場救援少部分存活的動物另外安置。對此，網友形容此事猶如一場浩劫，同時呼籲不要透過網路、快遞購買寵物，以免悲劇再次發生，也有人擔憂大量屍體是否會引發瘟疫。

    根據中媒《頭條新聞》報導，中國河南省漯河市召陵區東興物流園區於上週二（22日）被人發現有近萬隻寵物因運輸車「滯留」而長期被困在包裹中，大部份寵物因缺氧、缺水、缺糧而導致死亡，得知消息的愛護動物組織志工趕往現場救援，將尚有生命跡象的動物另覓地點安置、餵食，隔日記者聯繫東興物流園，並趕往臭氣熏天的現場採訪，當地民眾表示，地上一攤攤的深色痕跡，都是動物腐爛後留下的血跡。

    對此，中國網友紛紛震驚表示，「快遞包裝的寵物？」、「動物運輸是有特殊運輸方式的，這些是可以提前避免的」、「淘寶賣小寵物都是這麼發貨的，賣家有合作的物流，物流睜隻眼閉隻眼只管發貨，買家為了省錢默許走快遞運輸，反正死了包賠」、「唉，沒有買賣就沒有傷害吧」、「領養替代買賣」、「人有好生之德，務必善待每一個生命」，也有人擔心，「這麼多？引發瘟疫就不好了，還是趕緊處理吧」

    現場志工說明，隨地棄置的大量包裹裡面，全部都是動物。（圖擷取自微博）

    現場志工說明，隨地棄置的大量包裹裡面，全部都是動物。（圖擷取自微博）

    現場志工說明，大部分的動物都已經活生生餓死。（圖擷取自微博）

    現場志工說明，大部分的動物都已經活生生餓死。（圖擷取自微博）

    一望無際的成堆包裹裡，全都是被棄之如敝履的生命。（圖擷取自微博）

    一望無際的成堆包裹裡，全都是被棄之如敝履的生命。（圖擷取自微博）

    當地民眾表示，現場都是大量動物腐爛後留下的血跡。（圖擷取自微博）

    當地民眾表示，現場都是大量動物腐爛後留下的血跡。（圖擷取自微博）

    極小部分倖存的虛弱動物被義工救出，另覓地點安置、餵食。（圖擷取自微博）

    極小部分倖存的虛弱動物被義工救出，另覓地點安置、餵食。（圖擷取自微博）

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