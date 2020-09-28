台海軍情》備戰登陸台灣？ 中媒披露05式兩棲突擊車升級細節

05式兩棲突擊車是解放軍兩棲作戰的主要重型裝備。（翻攝自微信＠兵工科技）

2020/09/28 20:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕中共軍委機關報26日披露了05式兩棲突擊車現代化改進細節，主要重點是加裝炮射導彈及北斗系統。親中網媒《多維新聞》分析，解放軍改進最新兩棲裝甲戰車，是為了備戰登陸台灣。

05式兩棲突擊車是中國研製的「05式兩棲裝甲車族」一員，裝備解放軍海軍陸戰隊和陸軍兩棲機械化部隊，在2009年中國國慶60週年閲兵式上首次公開亮相。

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此前，中國7月間在YouTube頻道《CCTV紀錄》推出的影片中，有一段畫面是解放軍05式兩棲裝甲車在長江下水測試時當眾沉沒，引來國內外網友大肆嘲諷。

《解放軍報》26日在名為《第74集團軍某合成旅：鐵甲戰車馳騁在強軍路上》的文章提到，該旅裝備的05式兩棲突擊車809號戰車是一款「明星戰車」，2012年，中國國家主席習近平曾經親自登上該車視察。

文章稱，透過升級，05式兩棲突擊車已具備了發射炮射導彈的能力。

此外，隨着北斗導航系統的裝備，05式兩棲突擊車還換裝了解放軍新型車長信息化指揮控制通信終端，此前這一系統已經廣泛裝備於99A主戰坦克等新型裝備上，該系統可以將各種儀表儀器集中於一塊大型液晶螢幕上，方便其掌控戰場動靜。

《多維新聞》分析，當前兩岸局勢緊張，05式兩棲突擊車也被外界稱為是解放軍登陸台灣的王牌武器。隨着071型兩棲船塢登陸艦和氣墊登陸艇的服役，以及075型兩棲攻擊艦的發展，中國兩棲作戰部隊的登陸作戰樣式，開始從平面登陸向立體登陸作戰樣式的轉變。

中國節目7月間曾播出05式兩棲裝甲車在測試時，沉沒於長江的畫面，引發網友熱議。（圖取自《CCTV紀錄》）

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