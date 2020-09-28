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    奈米級！日業者這款「戰艦模型」 得用顯微鏡才能看清完貌

    日本業者推出一款「奈米級」的戰艦「大和號」模型，必須用顯微鏡才能看清楚完整樣貌。（圖取自「京都LiQ大樓」推特）

    日本業者推出一款「奈米級」的戰艦「大和號」模型，必須用顯微鏡才能看清楚完整樣貌。（圖取自「京都LiQ大樓」推特）

    2020/09/28 20:56

    〔即時新聞／綜合報導〕一般的戰艦模型已經不稀奇了？日本業者推出一款「奈米級」的戰艦「大和號」模型，普通看上去跟指紋一般大小，必須用顯微鏡才能看清楚完整樣貌，該模型釋出隨即引發網友討論。

    由日本金屬零件製造商「Castem」經營的「京都LiQ大樓」，經常在官網或是推特分享自家製成的3D列印模型，近日他們分享了一款「奈米級」的戰艦「大和號」模型，若用肉眼觀察，就只是個跟指紋一般大小的亮點，但若用顯微鏡觀察，便能看清戰艦全貌。

    照片中的奈米級戰艦模型做工細緻，船上的配備更是毫不馬虎地清楚呈現，驚艷許多網友。業者指出，該作品是用奈米3D列印機製作，才能讓整體作品大小如此迷你，甚至還能擺在毛髮上，並強調10月7日於大阪舉行的「關西機械元件技術展覽會」上，將會展示奈米3D列印機，也計畫展出大型的戰艦大和號模型。

    「奈米級」的戰艦大和號模型，若用肉眼觀察，就只是個跟指紋一般大小的亮點（圖中紅色方框處），但若用顯微鏡觀察，便能看清戰艦完貌。（圖取自「京都LiQ大樓」推特）

    「奈米級」的戰艦大和號模型，若用肉眼觀察，就只是個跟指紋一般大小的亮點（圖中紅色方框處），但若用顯微鏡觀察，便能看清戰艦完貌。（圖取自「京都LiQ大樓」推特）

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