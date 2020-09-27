只聽川普的？美麻省助理檢察官狠斥司法部長濫權

近日美國麻薩諸塞州助理檢察官跳出來批評現任美國司法部長巴爾（圖右）將自己的職權「政治化」，並批評其「一直在為美國總統川普的政治利益服務」。（法新社）

2020/09/27 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國麻薩諸塞州助理檢察官赫伯特（James Herbert）跳出來批評現任司法部長巴爾（William Barr）將職權「政治化」，並批評其「一直在為總統川普的政治利益服務」，還指稱這樣的做法是相當危險的濫權行為，正為美國的司法部門帶來恥辱。

綜合媒體報導，近日赫伯特投書媒體，內容指稱「司法部長正運用其職權來為川普的政治利益服務，這是相當危險的濫權行為」，他在信中提及，司法部長巴爾近日指責種族主義者「將佛洛伊德等被害人當作追求種族正義的『工具』」，以及毫無根據地批評郵寄選票等諸多行徑，都是在為了川普個人服務，讓司法淪為政治的工具。

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赫伯特寫道，巴爾本月初在希爾斯代爾大學發表演說時抨撃職業檢察官，讓他不得不出來發聲。他說，作為聯邦檢察官，他必須寫這封信來表達個人的意志，向大眾指出一個關乎自身的議題，也就是「我們的司法部長正史無前例地將他的職權政治化」。他更直言，在司法部門效力30年，一直為此感到驕傲，但是巴爾卻不斷為司法部門帶來恥辱。

而這也並非巴爾第一次遭受質疑，今年5月，接近2000名前任司法部員工發表公開信，要求巴爾辭職，指責他撤銷了對川普親信的刑事起訴，稱此是「傷害法治」的作為。

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