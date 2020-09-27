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    再提兩韓合作！ 文在寅高度肯定金正恩「主動道歉」態度

    北韓槍殺南韓疑似投共公務員引發緊張，事後金正恩罕見道歉，文在寅表示高度肯定其態度，還提出兩韓合作調查此案的邀請。（美聯社）

    北韓槍殺南韓疑似投共公務員引發緊張，事後金正恩罕見道歉，文在寅表示高度肯定其態度，還提出兩韓合作調查此案的邀請。（美聯社）

    2020/09/27 23:07

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓海洋水產部47歲李姓公務員疑似投共，22日漂流到北韓後慘遭槍斃，此事也造成南北韓關係緊張，北韓領導人金正恩事後竟罕見對南韓總統文在寅致函道歉，但否認焚屍。對此，文在寅高度肯定北韓主動道歉的態度，還提兩韓合作調查，一同在事發海域展開搜索，以求找出該公務員遺體。

    根據《韓聯社》報導，南韓國家安全保障會議（NSC）事務處長徐柱錫（서주석）今天下午（27日）召開記者會，發表文在寅主持的緊急安全關係長官會議結果，表示文在寅在會議中首先高度肯定北韓立即道歉並承諾防止類似事件再犯的態度。

    但因為南北韓兩方所掌握到的事件原委和事實有所不同，南韓政府為此正式向北韓提出共同調查的邀請，以求早日查明真相，同時也希望兩方以更開放的態度分享調查線索，為讓彼此交換資訊更方便順利，呼籲北韓能夠恢復、啟動兩韓間的軍事通訊頻道。

    徐柱錫表示，無論是徹查真相，或是慰藉死者家屬，都應該先把失蹤公務員的遺體及遺物的搜索工作放在最優先，希望北韓能夠一起展開打撈搜索行動，期間交換必要資訊。另外徐柱錫也指出，因為西海（黃海）北方分界線（NLL）鄰近海域常出現中國漁船，南韓也請求中國政府和漁民配合尋找。

    這次青瓦臺正式向北韓提出合作邀請，預計北韓不久後就會給出答覆。但報導也指，北韓官媒《朝中社》日前警告稱不會過問南韓在己方領海進行搜索活動，但一旦侵犯到北韓領海，當局不會袖手旁觀；且《朝中社》也表示，北韓已經想好找到遺體後移交給南韓的辦法，暗示將自行調查，認為兩韓合作恐難促成。

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