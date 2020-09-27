為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普驚呆錄影存證！拜登：我180年前就進了參議院

    拜登（見圖）當地時間26日演說時表示，自己180年前就進了參議院。（法新社檔案照）

    拜登（見圖）當地時間26日演說時表示，自己180年前就進了參議院。（法新社檔案照）

    2020/09/27 20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數5週，川普總統與對手拜登的首場電視辯論會，將在美東時間29日晚間9時（台灣30日上午9時）登場。不過，拜登卻被發現在美國2020年市長秋季領導會議上發表的談話中說：「我180年前就進了參議院。」讓川普驚呆，也替拜登把影片保存下來放到網路上。

    根據《C-SPAN》報導，拜登代表民主黨角逐2020年總統大位，他在當地時間26日遠距出席美國2020年市長秋季領導會議，並發表演說，談到地方政府的重要性、系統性地解決種族問題、在社區與執法部門之間建立信任和問責必要性，以及政府對疫情大流行的反應，在談到統一國家時，拜登說：「如果我當選總統，我就不會只是民主黨總統，而是成為美國總統。」

    拜登談話中提及美國社會議題，他認為，必須確保人們在街上行走時能感到安全，從大火、洪水到校園槍擊案，以及其他公共衛生問題，他自稱致力於挽救民眾生命，拜登說：「這就是為什麼從我180年前進入參議院時，就將這些事情列為整個職業生涯的優先事項，並緊密地與大家合作。」

    拜登的談話立刻引發川普濃烈興趣，替他剪輯這12秒的發言內容並放上YouTube並驚呼「拜登說他180年前就進了參議院！」不少網友也留言指出「這個人甚至沒有糾正自己，這意味著他只是在空洞地念台詞，不真實，沒有信念」、「這個傢伙顯然有問題。如果他贏了，他肯定會忘記他甚至是總統」、「最老的男人還活著！驚人」。

    川普YouTube

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普拜登「首辯」將登場 雙方不握手、不碰肘
    2020/09/27 16:16

    川普拜登「首辯」將登場 雙方不握手、不碰肘
    川普拜登首場辯論會主持人出爐 民主黨陣營歡呼
    2020/09/25 20:07

    川普拜登首場辯論會主持人出爐 民主黨陣營歡呼

    高雄新驛站區看俏 博愛大道地標宅夯
    中共對台、南海軍演頻頻 川普：不會再讓這種事發生
    2020/09/23 19:59

    中共對台、南海軍演頻頻 川普：不會再讓這種事發生
    武漢肺炎》美參議院公布報告 川普氣炸怒轟習近平
    2020/09/22 06:03

    武漢肺炎》美參議院公布報告 川普氣炸怒轟習近平
    共軍模擬轟炸關島 川普：想玩遊戲他們問題就大條了
    2020/09/22 01:11

    共軍模擬轟炸關島 川普：想玩遊戲他們問題就大條了
    國際今日熱門
    震撼彈！黎巴嫩總理重組內閣協商破局 今宣布請辭
    2020/09/26 21:45

    震撼彈！黎巴嫩總理重組內閣協商破局 今宣布請辭

    14歲兒子遭年輕女助教拐上床 媽媽竟以為是同學
    2020/09/26 21:51

    14歲兒子遭年輕女助教拐上床 媽媽竟以為是同學

    武漢肺炎》英國防疫禁令第一個週末 民眾「無視」社交距離
    2020/09/26 22:52

    武漢肺炎》英國防疫禁令第一個週末 民眾「無視」社交距離

    防肉搜？ 水牛城市長提議警方徽章免秀姓名惹議
    2020/09/27 00:20

    防肉搜？ 水牛城市長提議警方徽章免秀姓名惹議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播