川普驚呆錄影存證！拜登：我180年前就進了參議院

拜登（見圖）當地時間26日演說時表示，自己180年前就進了參議院。（法新社檔案照）

2020/09/27 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數5週，川普總統與對手拜登的首場電視辯論會，將在美東時間29日晚間9時（台灣30日上午9時）登場。不過，拜登卻被發現在美國2020年市長秋季領導會議上發表的談話中說：「我180年前就進了參議院。」讓川普驚呆，也替拜登把影片保存下來放到網路上。

根據《C-SPAN》報導，拜登代表民主黨角逐2020年總統大位，他在當地時間26日遠距出席美國2020年市長秋季領導會議，並發表演說，談到地方政府的重要性、系統性地解決種族問題、在社區與執法部門之間建立信任和問責必要性，以及政府對疫情大流行的反應，在談到統一國家時，拜登說：「如果我當選總統，我就不會只是民主黨總統，而是成為美國總統。」

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拜登談話中提及美國社會議題，他認為，必須確保人們在街上行走時能感到安全，從大火、洪水到校園槍擊案，以及其他公共衛生問題，他自稱致力於挽救民眾生命，拜登說：「這就是為什麼從我180年前進入參議院時，就將這些事情列為整個職業生涯的優先事項，並緊密地與大家合作。」

拜登的談話立刻引發川普濃烈興趣，替他剪輯這12秒的發言內容並放上YouTube並驚呼「拜登說他180年前就進了參議院！」不少網友也留言指出「這個人甚至沒有糾正自己，這意味著他只是在空洞地念台詞，不真實，沒有信念」、「這個傢伙顯然有問題。如果他贏了，他肯定會忘記他甚至是總統」、「最老的男人還活著！驚人」。

川普YouTube

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